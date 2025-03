PM01: Il robot che fa la capriola frontale

La robotica umanoide ha fatto un salto significativo con l’arrivo del PM01 di EngineAI, che ha recentemente eseguito una capriola frontale, una manovra mai tentata prima. Seppur Atlas di Boston Dynamics aveva sorpreso il mondo con una capriola all’indietro, la versione frontale porta il concetto a un livello superiore. Non è un semplice esercizio acrobatico, ma una vera e propria prova di ingegneria. Realizzare un simile movimento, infatti, richiede un controllo eccezionale dell’equilibrio e una gestione perfetta del centro di massa. Com’è riuscito il PM01 a superare queste sfide? Il robot, lanciato a dicembre 2024, è una versione compatta del modello ammiraglia SE01, noto per la sua camminata naturale, molto simile a quella umana. Con un’altezza di 1,38 metri e un peso di soli 40 kg, il robot PM01 si distingue per un’esoscheletro in lega di alluminio e ben 24 gradi di libertà. Di questi, 12 sono dedicati ai motori delle articolazioni, che garantiscono una flessibilità superiore. La struttura permette movimenti fluidi e dinamici, ideali per un’azione acrobatica come la capriola frontale.

Potenza, precisione e applicazioni future del robot

Ma non è solo l’aspetto tecnico a rendere il PM01 unico. Il robot è dotato di una telecamera di profondità Intel RealSense, che gli consente di percepire l’ambiente circostante. Insieme a un potente sistema di calcolo che combina NVIDIA Jetson Orin e CPU Intel N97, il robot è in grado di affrontare carichi computazionali complessi. La rotazione della vita di 320 gradi è un altro elemento distintivo, che consente movimenti impossibili per gli esseri umani. Il robot PM01 non è solo però un prodigio tecnologico. Si sta già affermando come uno strumento ideale per i ricercatori, grazie alle sue prestazioni e alle sue capacità dinamiche. Il robot è anche destinato ad entrare nel mercato delle dimensioni compatte, competendo con altri modelli come l’Unitree G1. Ma c’è di più. I media cinesi riportano che il robot PM01 è stato scelto dal dipartimento di polizia di Shenzhen per essere testato in progetti di intelligenza artificiale applicata alla pubblica sicurezza. Potrebbe quindi rappresentare il futuro della sorveglianza o dell’assistenza nelle operazioni di polizia. Quale sarà ora il prossimo passo per la robotica umanoide?