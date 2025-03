Kena rinnova l’offerta “Porta un Amico”

Kena ha deciso di estendere ancora una volta la promozione Porta un Amico. Dando così ai suoi clienti la possibilità di continuare a usufruirne. L’offerta, in precedenza, sarebbe dovuta scadere il 28 febbraio 2025. Ma ora è stata prorogata fino al 31 marzo. Grazie a questa iniziativa, chi è già cliente Kena può invitare amici e conoscenti a passare all’operatore. In cambio si avrà la possibilità di ricevere fino a 50€ di rimborsi.

Kena Mobile, rimborsi e modalità di accredito

Per aderire, è necessario generare un codice invito tramite l’Area Clienti MyKena o l’app ufficiale. Ogni cliente può ricevere fino a 10 ricariche omaggio. Ognuna dal valore massimo di 5€. Anche i nuovi utenti che accettano l’invito e attivano una SIM con portabilità del numero riceveranno un bonus della stessa entità. Il codice può essere richiesto direttamente sul sito dell’operatore o tramite l’app Kena. Una volta ottenuto, può essere condiviso con amici e conoscenti senza alcun limite di inviti.

I clienti Kena che partecipano alla promozione ricevono il rimborso dopo il primo rinnovo dell’offerta sottoscritta dall’amico invitato. Il bonus viene poi accreditato sul credito residuo della SIM. Se il cliente portato in Kena mantiene attiva la sua offerta per almeno due mesi, anche colui che lo ha invitato riceverà il proprio rimborso. In questo modo, invitando fino a 10 amici, è possibile ottenere un rimborso ogni mese per 10 mesi consecutivi.

Le ricariche omaggio sono calcolate in base al costo dell’offerta attivata. Se l’importo del canone mensile è inferiore a 5€ il rimborso sarà pari al valore della tariffa. Per promozioni con costo uguale o superiore a 5euro, verrà erogato il rimborso massimo di altrettanto valore. Anche se il cliente invitante dovesse cambiare operatore, il nuovo utente potrà comunque ricevere il rimborso. Purché però resti con Kena. Invece, in caso di portabilità verso un altro gestore, il credito residuo può essere trasferito pagando un costo di 2€. Ma senza possibilità di conservare i rimborsi accumulati.