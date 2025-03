WindTre presenta un nuovo nuovo Portafoglio Roaming

WindTre amplia le opportunità per i clienti business, con partita IVA e piccole e medie imprese. Ciò introducendo una nuova gamma di offerte dedicate al roaming internazionale. Il nuovo Portafoglio Roaming è stato progettato per rispondere alle esigenze dei professionisti in movimento. Offrendo soluzioni personalizzabili in base alla frequenza e alla durata dei viaggi di lavoro.

WindTre presenta un nuovo Portafoglio Roaming

Grazie a tale iniziativa, l’operatore punta a semplificare l’accesso ai servizi di comunicazione all’estero. Ciò garantendo una copertura più ampia e maggiore flessibilità nella scelta delle tariffe. L’offerta si articola in tre formule. Il Daily Pass, ideale per chi viaggia occasionalmente con una tariffazione giornaliera inclusa nei piani voce e dati. Il Business Travel Weekly, un’opzione settimanale che consente di pianificare con maggiore sicurezza i costi di connessione durante viaggi di media durata. E, infine, il Business Travel Monthly, pensato per i professionisti che si spostano frequentemente. Tale opzione garantisce continuità di servizio con un pacchetto dati e chiamate senza interruzioni.

Uno degli aspetti chiave di tale nuova proposta è la trasparenza tariffaria. Tutte le soluzioni del Portafoglio Roaming sono state strutturate per evitare costi nascosti. I rinnovi automatici assicurano la continuità del servizio, mentre le notifiche via SMS aggiornano gli utenti sulle condizioni della loro offerta attivata. Un ulteriore punto di forza è l’ampliamento della copertura. Quest’ultima include un numero maggiore di destinazioni rispetto alle precedenti offerte di roaming. WindTre ha, inoltre, semplificato l’esperienza utente attraverso una gestione più intuitiva dell’offerta. Gli utenti possono monitorare il consumo e i costi in tempo reale tramite il sito web, l’app dedicata e l’area clienti.

In tal modo, WindTre conferma il proprio impegno nell’innovazione e nel supporto alle imprese. Ciò fornendo strumenti avanzati per agevolare il lavoro dei professionisti in mobilità. Con il nuovo Portafoglio Roaming, la connettività all’estero diventa più accessibile, efficiente e prevedibile. In linea con le esigenze del mercato business moderno.