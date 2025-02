WindTre, nuove offerte roaming: sono dedicate agli utenti business

WindTre ha annunciato un nuovo pacchetto di offerte roaming pensato appositamente per i clienti business, offrendo soluzioni flessibili in base alla durata delle trasferte. L’obiettivo è semplificare l’esperienza d’uso e garantire una maggiore copertura internazionale, mantenendo trasparenza nei costi.

Le tre opzioni roaming per viaggi di lavoro

Il nuovo pacchetto di WindTre include tre formule dedicate alle diverse esigenze dei professionisti in viaggio:

Daily Pass

Questa opzione è ideale per chi si sposta occasionalmente e ha bisogno di connettività solo per brevi periodi. Il Daily Pass prevede una tariffazione giornaliera già inclusa nei piani voce e dati, consentendo un uso flessibile e senza sorprese.

Business Travel Weekly

Per i viaggi di media durata, WindTre propone l’opzione Business Travel Weekly, che offre un pacchetto settimanale. Questa soluzione è perfetta per chi desidera un controllo dei costi prevedibile durante trasferte lavorative di più giorni.

Business Travel

Infine, il pacchetto Business Travel è rivolto ai professionisti che viaggiano frequentemente o per lunghi periodi. Con un abbonamento mensile, garantisce la continuità di chiamate e dati senza interruzioni, semplificando la gestione delle comunicazioni durante trasferte prolungate.

Più copertura e gestione semplificata

Una delle novità più importanti che il gestore ha introdotto riguarda l’ampliamento della copertura geografica ma non solo.c’è stato anche un aumento dei contenuti per tutti coloro che viaggiano. In più, l’interfaccia diventa ufficialmente più semplice da capire, sia per quanto riguarda il sito che per quanto riguarda l’applicazione.

Uno dei cavalli di battaglia di WindTre è stato poi rispettato in pieno, ovvero la trasparenza totale. Gli utenti infatti non si ritroveranno di fronte a costi nascosti o rinnovi improvvisi. Arriverà un messaggio sotto forma di notifica per gli utenti con tutte le condizioni dell’offerta che avranno provveduto ad attivare, in modo da assisterli degnamente. Non resta altro che dare un’occhiata alle soluzioni per capire qual è quella che fa più al caso proprio.