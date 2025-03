Il restyling di IO: un sito più chiaro e funzionale

Il sito dell’app IO si rinnova completamente. Come? Con una veste grafica aggiornata e una struttura più intuitiva. Il nuovo ioapp.it è stato riprogettato per semplificare l’accesso alle informazioni e ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Offrendo così un’esperienza più efficace per i cittadini.

PagoPA, l’azienda responsabile dello sviluppo dell’app, sottolinea come IO sia ormai diventato uno strumento essenziale per milioni di italiani. Negli ultimi dodici mesi, più di 11,2 milioni di utenti hanno utilizzato la piattaforma. Mentre oltre 15.000 enti pubblici l’hanno adottata per inviare comunicazioni e gestire servizi. In totale, gli accessi ai servizi digitali integrati hanno superato i 340.000. Dimostrando il ruolo sempre più centrale di IO nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

App IO: nuove funzioni e un’esperienza d’uso migliorata

Le novità introdotte non riguardano però solo l’aspetto estetico. Poiché anche la navigazione ora risulta essere più chiara e organizzata. Il sito infatti è stato progettato per offrire un accesso rapido alle informazioni più importanti e guidare l’utente in modo semplice ed efficace.

Uno dei cambiamenti più importanti riguarda il menu di navigazione. Quest’ ultimo ora appare suddiviso in sezioni che rendono più immediata la ricerca delle informazioni. Nell’area Funzioni, gli utenti possono scoprire le principali caratteristiche dell’app. Come, ad esempio, l’aggiunta di documenti nell’IT Wallet, la gestione delle scadenze, la firma digitale. Ma anche la ricezione di notifiche ufficiali e la richiesta della Carta Giovani Nazionale.

L’organizzazione dei servizi è stata semplificata con una suddivisione per ambiti tematici. Tra cui casa e utenze, Educazione e formazione, Salute, Mobilità e trasporti, Vita lavorativa. Ciò consente alle persone di trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno.

Altre sezioni fondamentali sono Visione e risultati, la quale offre dati aggiornati sulla diffusione dell’app. Abbiamo poi Risorse, dove si possono consultare materiali di approfondimento e comunicati stampa. Infine, l’area Aiuto fornisce supporto tecnico, risposte alle domande frequenti e informazioni su come bloccare o disattivare l’accesso all’app.