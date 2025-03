Oppo Pad 4 Pro ad aprile con un potentissimo soc?

Ad aprile 2025, il produttore tech Oppo terrà un importante evento di presentazione ufficiale. Durante quest’ultimo, sarà annunciato senza ombra di dubbio il nuovo smartphone top di gamma Oppo Find X8 Ultra. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni sarà annunciato ufficialmente anche un altro dispositivo. Ci stiamo riferendo al primo tablet Oppo Pad 4 Pro. Quest’ultimo sembra che potrà vantare la presenza di un processore estremamente potente.

Oppo Pad 4 Pro in arrivo a breve con un processore estremamente potente ?

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, il produttore tech Oppo annuncerà a breve un nuovo tablet estremamente potente. Come già accennato in apertura, il tablet in questione è il prossimo Oppo Pad 4 Pro. A rivelare queste prime informazioni è stato il noto leaker del settore Digital Chat Station.

Stando a quanto rivelato dal leaker, infatti, l’azienda cinese annuncerà questo device durante un evento ad aprile 2025 assieme al suo nuovo smartphone top di gamma Oppo Find X8 Ultra. Le prestazioni del nuovo tablet a marchio Oppo dovrebbero essere inoltre estremamente potenti. Questo sarebbe dovuto alla presenza di un processore ultra potente, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite.

Se così fosse, sarebbe la prima volta che Oppo implementa un processore così potente su uno dei suoi tablet. Durante l’evento che si terrà ad aprile 2025, l’azienda sembra che annuncerà in veste ufficiale sul mercato anche un altro smartphone di rilievo. Si tratta in particolare del prossimo Oppo Find X8 Next. Quest’ultimo, in particolare, sembra che potrà contare sulla presenza di un display con tecnologia OLED di tipo LTPO con una diagonale pari a 6.3 pollici. Sul retro, invece, dovrebbe poter contare su un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Insomma, manca comunque più di un mese al debutto ufficiale di questo nuovo tablet di punta del colosso cinese Oppo. Fino ad allora, arriveranno sicuramente nuove informazioni.