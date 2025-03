Grok 3: in arrivo nuove modalità “fuori controllo”

Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale continua a sorprendere. Tale tecnologia si spinge sempre oltre nel settore tecnologico. A tal proposito, l’ultima novità riguarda xAI. L’azienda fondata da Elon Musk ha recentemente lanciato una modalità vocale innovativa. Quest’ultima è dedicata al suo modello Grok 3. La nuova funzionalità ha subito attirato l’attenzione di appassionati ed esperti del settore. Ciò non solo per le sue capacità tecnologiche. Ma soprattutto per l’approccio decisamente non convenzionale che offre agli utenti. La nuova modalità vocale di Grok 3 permette agli utenti di scegliere tra diverse personalità. Ciascuna di esse è caratterizzata da un modo di esprimersi unico e da un atteggiamento distintivo.

Grok 3: nuove modalità per l’intelligenza artificiale di Musk

A differenza delle soluzioni più tradizionali offerte da concorrenti come OpenAI, xAI ha optato per un approccio meno restrittivo. Nel dettaglio, l’azienda ha introdotto modalità che vanno dal bizzarro al provocatorio. Tra le personalità c’è “Unhinged” (fuori controllo). Quest’ultima si distingue per un linguaggio aggressivo e senza filtri. Tale “personalità” è anche capace di insultare e deridere l’utente. Gli utenti possono scegliere altre varianti. Tra cui “Romantic“, che parla con voce esitante e insicura. C’è poi “Meditation“. Quest’ultima guida l’utente in un’esperienza più rilassante. Infine, troviamo “Conspiracy“, che si diverte a discutere teorie complottiste e fenomeni paranormali. Non mancano, inoltre, un’interpretazione da “Professore” per le spiegazioni scientifiche, una modalità “Grok Doc” per consulenze mediche generiche e persino una versione “Sexy“, che si avvicina all’intrattenimento per adulti.

L’approccio di xAI riflette la visione di Musk di un’intelligenza artificiale meno vincolata da filtri etici stringenti e orientata alla libertà espressiva. Se da un lato tale modello può risultare più coinvolgente, dall’altro pone questioni etiche e di sicurezza. Al momento, la modalità vocale di Grok 3 è disponibile solo in alcuni mercati selezionati. Tra gli esclusi, ci sono anche gli utenti dell’Unione Europea.