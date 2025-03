Carnevale IPER tech: le offerte Esselunga sono super folli

Voglia di festeggiare il Carnevale? Tra una maschera e una frittella, Esselunga vi propone promozioni imperdibili su smartphone e smartwatch. Il vostro carrello si riempirà di prodotti tech a prezzi irresistibili. Non è il solito Carnevale, perché mentre vi divertite, Esselunga vi offre la possibilità di portarvi a casa dispositivi super convenienti, perfetti per rimanere connessi senza spendere troppo. Lo store è sempre attento alle vostre esigenze, proponendo soluzioni moderne e affidabili per ogni tipo di esigenza. Quale modo migliore per celebrare in grande stile e con un tocco di tecnologia? Vi aspettano sorprese!

Le offerte MAGICHE ed ultra tech di Esselunga

Partiamo con un affare imperdibile per gli amanti del fitness. Esselunga vi offre il Samsung Fitness Band FIT3 a soli 39 euro! Questo smartwatch è l’ideale per chi vuole allenarsi con stile, senza rinunciare a comodità e tecnologia. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,6 pollici, vi permette di tenere sotto controllo oltre 100 esercizi e di monitorare il sonno. E la batteria? Nessuna preoccupazione, dura fino a 13 giorni con una sola ricarica! Perfetto per chi ha uno stile di vita attivo e non vuole rinunciare a funzionalità avanzate.

Passiamo ora allo smartphone del momento. Esselunga vi propone il Samsung Galaxy A55 5G a soli 349,99 euro. Un design elegante, cornice in metallo e retro in vetro lo rendono unico. La certificazione IP67 lo rende resistente all’acqua e alla polvere, perfetto per ogni situazione. La sua fotocamera è ideale per scattare foto di qualità anche con poca luce, grazie alla tecnologia avanzata che ottimizza ogni scatto. Velocità e sicurezza lo completano, offrendovi un dispositivo davvero unico, senza spendere una fortuna. Con il 5G, sarete sempre pronti a restare connessi in ogni momento. Non aspettate oltre, Esselunga vi aspetta con queste e altre offerte tech! Tutti i dettagli li trovate anche online sul sito Esselunga, dovete solo cliccare qui.