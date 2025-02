Notebook ASUS con sconto di 220 euro su Amazon: l’OFFERTA più FOLLE

Occasione da non perdere su Amazon con la quale riuscire ad acquistare un notebook Asus, in particolar modo parliamo del Vivobook Go (modello E1504FA#B0BS42ZY63), ad un prezzo fortemente scontato rispetto al suo listino originario, se considerate che a tutti gli effetti saranno necessari circa 220 euro in meno per il suo acquisto definitivo.

Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di un display da 15,6 pollici di diagonale, un IPS LCD comunque di ottima qualità generale, che viene impreziosito dalla presenza di colori estremamente precisi ed affidabili, oltre ad un refresh rate a 60Hz (difatti non è un device da gaming). Sotto il cofano si può trovare un processore AMD Ryzen 5 7520U, con alle sue spalle una configurazione che prevede 8GB di RAM e 512GB di memoria su SSD PCIe. Il sistema operativo è Windows 11 Home S, la colorazione attualmente in vendita è la black, con chassis realizzato nel giusto mix tra plastica ed alluminio.

Notebook Asus Vivobook Go in promozione su Amazon

La promozione attiva sul notebook Asus Vivobook Go è davvero ottima, in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ovvero un listino di 699 euro. La riduzione applicata da Amazon corrisponde esattamente al 31% del valore iniziale, con uno sconto effettivo di 220 euro, per arrivare in questo modo a poter spendere solamente 479 euro. Ecco il link per effettuare l’ordine.

Uno dei suoi punti di forza è chiaramente il peso estremamente ridotto, che estende di molto la portabilità quotidiana, il rapporto schermo/corpo è dell’84%, con un peso di 1,57kg. La cerniera, che viene utilizzata per l’apertura/chiusura del monitor, prevede una rotazione massima di 180 gradi, con alcuni dettagli che lo contraddistinguono dalla massa, come ad esempio il tasto Enter giallo, una corsa particolarmente lunga e non solo.