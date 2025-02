WhatsApp: questa videochiamata potrebbe costarvi i risparmi

Un pericolo a cui bisogna prestare attenzione sostanzialmente dall’avvento di Internet sono sicuramente le truffe online, queste ultime hanno esordito insieme alla rete che ha connesso tutto il mondo e cercano ogni giorno di ingannare gli utenti per cercare di appropriarsi di informazioni sensibili di questi ultimi, i truffatori infatti vogliono utilizzare le info delle loro vittime per poter rubare la loro identità digitale o peggio infiltrarsi nei loro conti correnti.

Recentemente i truffatori hanno iniziato poi ad utilizzare WhatsApp come mezzo di contatto con le loro vittime, tale strumento risulta molto utile dal momento che permette di contattare una platea di utenti molto più vasta rispetto ai classici metodi convenzionali, come se non bastasse però i truffatori non stanno più adoperando i classici messaggi ma addirittura le videochiamate, si tratta di una strategia subdola che non lascia scampo a chi ci casca, vediamo in che cosa consiste.

Una chiamata urgente

Recentemente i truffatori stanno utilizzando una strategia di truffa che si basa sul fingersi un istituto bancario che entra in contatto con un proprio cliente per una comunicazione molto urgente, sulla scia di questa urgenza i truffatori poi convincono l’utente effettuare una video chiamata WhatsApp con la condivisione schermo per poi portarlo ad aprire la propria piattaforma Internet banking, cosí facendo ovviamente i truffatori riescono ad appropriarsi delle credenziali di accesso per poi utilizzarle per prosciugare il conto corrente della vittima, si tratta di un nuovo metodo che si sta diffondendo in tantissime nazioni tra cui anche l’Italia, ecco dunque perché vi suggeriamo di prestare molta attenzione e nel caso doveste incappare in questa tipologia di contatto di non rispondere e soprattutto di non accettare nessun tipo di video chiamata, siate scettici e ricordatevi di comunicare con i vostri istituti di credito solo ed unicamente tramite i numeri forniti in via ufficiale.