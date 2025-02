WhatsApp migliora le chiamate: addio ai tocchi involontari con la nuova funzione

WhatsApp negli ultimi tempi sta spingendo veramente tanto sugli aggiornamenti, con lo scopo di rendere l’esperienza degli utenti sulla piattaforma per la messaggistica istantanea più famosa, sempre migliore.

Dopo l’integrazione di nuove incredibili funzioni, come il Chatbot di intelligenza artificiale o la possibilità di personalizzare i temi delle chat con nuovi colori e sfondi, nelle prossime settimane arriverà una novità davvero incredibile, che cambierà per sempre una dinamica spiacevole che spesso accadeva sulla piattaforma.

WhatsApp, infatti, a breve introdurrà un aggiornamento molto importante per cercare di risolvere il problema delle chiamate involontarie.

WhatsApp ridisegna l’interfaccia delle chat in cui è presente la barra delle chiamate

Durante questi anni di utilizzo di WhatsApp sarà capitato a tutti almeno una volta di far partire una chiamata involontaria dalla chat dell’applicazione, e questo è un incidente abbastanza spiacevole e imbarazzante che, a causa della fisionomia dell’interfaccia, poteva capitare spesso di fare.

Per fortuna gli sviluppatori si sono resi conto del possibile errore in cui l’utente poteva incappare e hanno deciso di ridisegnare l’interfaccia della chat.

Ovviamente non cambierà tutta l’interfaccia, bensì soltanto la barra in cui sono presenti le icone per le chiamate vocali e per le videochiamate.

Cosa cambierà per chiamate vocali e videochiamate?

Il restyling sarà molto semplice poiché prevede l’accorpamento di queste due funzioni in un menu che prevederà anche altre funzioni.

Con questo aggiornamento, infatti, per effettuare una qualsiasi chiamata vocale o videochiamata a si dovrà prima cliccare su questo menu per poi fare tap sulla scelta che si intende fare. In questo modo non sarà più possibile far partire delle chiamate per errore.

Inoltre verrà aggiunta una nuova funzione: ”Invia link della chiamata”, link che si potrà condividere con altri utenti per invitarli alla propria chiamata vocale.

Questo aggiornamento dovrebbe essere disponibile per tutti a partire dalle prossime settimane.