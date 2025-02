Torna in Very a Carnevale con due super promo

Siamo arrivati nel periodo di festa del Carnevale 2025. Per questa occasione, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sembra che abbia deciso di tentare nuovamente i suoi ex clienti a tornare. In questo caso, l’operatore ha deciso di proporre una delle sue offerte di rilievo in due versioni. Ci stiamo riferendo alla super promo denominata Very 5,99 200 Giga. Vediamo qui di seguito le sue due versioni proposte.

Very Mobile, a Carnevale tenta i suoi ex clienti con Very 5,99 200 Giga

Per la festività del Carnevale 2025, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sta tentando i suoi ex clienti con una delle sue offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Very 5,99 200 Giga. Per questa occasione, però, l’operatore sta proponendo l’offerta in questione in due versioni.

La prima versione include nel suo bundle fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. La seconda versione ha un bundle pressoché identico a quello della versione precedente. Tuttavia, quello che cambia è che in questo caso l’operatore propone anche due mesi di rinnovo in omaggio.

In questo modo, con la seconda versione, gli utenti potranno usufruire sostanzialmente di tre mesi di offerta ad un costo di solo 5,99 euro. In ogni caso, si tratta comunque di una delle offerte più convenienti mai proposte dall’operatore telefonico virtuale Very Mobile. L’operatore sta avvisando gli ex clienti coinvolti tramite una apposita campagna SMS. Nel messaggio, in particolare, l’operatore invita questi utenti a scaricare un coupon dedicato da utilizzare sia online sul sito ufficiale sia nei negozi fisici autorizzati per attivare l’offerta. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco uno dei messa inviati dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Non è uno scherzo di Carnevale! Per te 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese PER SEMPRE se torni in Very. Attivazione e SIM sono Gratis. Per info e condizioni e per approfittarne utilizza il codice coupon […] su […] o nei negozi Very”.