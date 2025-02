TIM Power e le offerte bomba di febbraio: ecco fino a 300 GB in 5G

Il gestore migliore per molti resta sempre TIM, operatore che negli anni è diventato famoso proprio per la sua grande qualità. Ora l’obiettivo è quello di tornare grande, soprattutto a spese dei gestori virtuali che hanno preso terreno rispetto al solito. Sarà difficile metterli in difficoltà ma con le nuove soluzioni tutto potrebbe improvvisamente andare in discesa.

TIM presenta tre nuove promozioni pensate per chi arriva da Iliad e dagli altri gestori virtuali, con tanti giga e prezzi competitivi. Le offerte Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy sono ideali per chi cerca un piano completo e conveniente. In tutti e tre i casi, il primo mese è gratuito, permettendo ai nuovi clienti di provare il servizio senza spese iniziali.

Power Special: il top della gamma

La proposta più ricca è la Power Special, che offre ogni mese 300 GB di traffico dati in 5G, insieme a minuti illimitativerso tutti e 200 SMS, il tutto a 9,99€ al mese. È la scelta ideale per chi desidera navigare alla massima velocità disponibile e sfruttare una grande quantità di giga senza limiti.

Power Iron: la soluzione più economica

Per chi vuole risparmiare senza rinunciare a un buon pacchetto dati, c’è la Power Iron. L’offerta include 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS, al costo mensile di 6,99€. È perfetta per chi usa molto lo smartphone ma non ha bisogno della velocità del 5G.

Power Supreme Easy: l’equilibrio giusto

La via di mezzo è rappresentata dalla Power Supreme Easy, che mette a disposizione 200 GB in 4G, con minuti illimitati e 200 SMS, al prezzo di 7,99€ al mese. Un’opzione bilanciata per chi cerca più giga rispetto alla Power Iron ma senza salire troppo di prezzo.

Offerte flessibili e trasparenti

Tutte e tre le promozioni sono riservate ai nuovi clienti provenienti da Iliad o da altri gestori virtuali. Il primo mese gratuito è un vantaggio interessante che consente di testare il servizio senza spese.

Con le nuove offerte Power, TIM punta a offrire soluzioni complete e competitive, adatte a diverse esigenze di traffico dati e a vari budget.