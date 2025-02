Mibro OpenEar Pro: auricolari ad archetto ergonomici ad elevate prestazioni – Recensione

Mibro, azienda leader nella produzione di smartwatch e dispositivi da polso, con un forte focus sul fitness. Nelle ultime settimane abbiamo avuto l’opportunità di testare in maniera approfondita le Mibro OpenEar Pro, si tratta di cuffiette ad archetto, ovvero che si agganciano esattamente dietro il padiglione auricolare, riducendo al minimo l’invasività all’interno del padiglione auricolare ed anche l’isolamento passivo. In questo modo l’utente si ritrova a poter godere di una più che discreta qualità di riproduzione audio, ma allo stesso tempo un’ottima affidabilità in termini di solidità delle cuffie in fase di utilizzo. Scopriamole meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

Le Mibro OpenEar Pro vengono commercializzate in piccola scatola di cartone, abbastanza classica, al cui interno è facile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, in particolar modo parliamo delle cuffiette, la custodia di ricarica (ed utile per il trasporto), il cavo di ricarica USB-A to USB-C, a cui si aggiunge il manuale d’istruzioni. Il packaging è di ottima fattura, il cavo di ricarica non particolarmente lungo, ma più che sufficiente per riuscire a collegare le cuffiette praticamente dovunque vogliate, senza particolare difficoltà.

Design e Estetica

La custodia di ricarica è realizzata in plastica, di colorazione nera nella nostra versione, è un parallelepipedo a base ovale, molto bella al tatto data la finitura soft-touch sulla sua superficie, le dimensioni sono relativamente ridotte, si aggirano attorno ai 108 x 45 x 20 millimetri, con un peso estremamente ridotto. E’ un prodotto che può stare senza problemi nel palmo di una mano, facile da trasportare nella tasca dei pantaloni, in un marsupio, essendo estremamente portabile, date le ridottissime dimensioni. I materiali utilizzati per la sua realizzazione sono più che ottimi, sufficientemente resistenti e duraturi nel tempo (il peso è di circa 46 grammi).

Le cerniere di apertura della custodia sono resistenti e ben salde, un movimento che difficilmente è possibile compiere con una sola mano, ma che denota ulteriormente l’ottima qualità costruttiva. All’interno si trovano i due auricolari, con aggancio magnetico, gli archetti non sono sovrapposti tra loro, con posizionamento estremamente facilitato. A differenza della concorrenza, Mibro ha voluto mantenere la finitura opaca anche alla parte interna, fornendo una continuità estetica davvero apprezzata e gradita.

L’auricolare è composto da un corpo centrale, all’interno del quale troviamo il driver stesso per la riproduzione audio, accoppiato con un archetto in gomma, che termina con una parte plastica (dello stesso materiale del corpo centrale e della custodia, con la medesima finitura), il cui obiettivo è quello di assicurare l’archetto più aderente possibile al capo (il tutto per un peso di soli 7,2 grammi per auricolare). Sulla superficie, oltre alla scritta Mibro, possiamo trovare il pulsante multifunzione, un led di stato (che ci aiuta a capire quando l’auricolare è collegato), l’aggancio magnetico per la ricarica e tutto il necessario per il corretto funzionamento (come il foro del suono, il microfono con cancellazione del rumore e simili).

L’ergonomia è davvero ottima, gli auricolari sono facili da indossare, anche la procedura da seguire può inizialmente spaesare perché diversa dal solito, ma in poco tempo ci si impratichisce, così da riuscire ad indossarli in meno di 10 secondi. Le Mibro OpenEar Pro, non essendo invasive, sono molto comode, possono essere indossate anche per tutto il giorno senza indolenzire il capo, né l’archetto è fastidioso a lungo andare.

Qualità del suono, chiamate e comandi

Il prodotto può essere facilmente utilizzato con qualsiasi dispositivo in commercio, grazie alla sua connessione con tecnologia bluetooth 5.4, il sistema di controllo, come anticipato nei paragrafi precedenti, si affida al tasto multifunzione presente sul corpo centrale: premendolo due volte si risponde/riaggancia, con una doppia pressione sul sinistro si attiva la modalità gioco, con un doppio tocco sul destro si avvia/stoppa la riproduzione, con un triplo tocco sul sinistro si torna al brano precedente, con un triplo tocco sul destro si prosegue al successivo, mentre con la pressione lunga si può accedere all’assistente vocale. Un sistema che abbiamo sicuramente apprezzato, sia per la sua semplicità di utilizzo, che per la presenza di un tasto “fisico”, che non richiede la conoscenza di movimenti particolari o l’aleatorietà della pressione di un’area di sensibilità.

La differenza rispetto ad auricolari tradizionali, che siano in-ear oppure no, in termini di qualità del suono non si “sente” poi così tanto, proprio perché le Mibro OpenEar Pro riescono a coprire senza problemi ogni frequenza, entro i limiti fisici del prodotto stesso. I driver in titanio composito offrono bassi sufficientemente presenti, le frequenze medie sono le maggiormente dettagliate, con gli alti leggermente stridenti, sebbene comunque si parli di sottigliezze; nell’insieme la resa è molto buona, abbiamo notato una leggera perdita di nitidezza. Il volume massimo raggiungibile è davvero elevato, più che sufficiente per l’utilizzo in ogni ambiente, ricordando appunto che parliamo di un prodotto praticamente privo di isolamento passivo, di conseguenza deve essere in grado di compensare nell’orecchio qualsiasi rumore proveniente dall’esterno (e ci riesce molto bene). Il design OpenEar non va ad inficiare la resa finale, né a diffondere attorno a voi ciò che ascoltate in cuffia, rendendo comunque l’ascolto privato, come anche le chiamate.

Per le chiamate l’algoritmo installato permette di “cancellare” in parte il rumore ambientale, evitando di portarlo in cuffia e di conseguenza all’altro capo del telefono, con una qualità e nitidezza superiori rispetto alla fascia di prezzo di posizionamento. La voce non è mai metallica, è in grado di isolare le voci umane, nel rispetto di ogni frequenza, della qualità e del dettaglio della voce stessa.

Batteria e Applicazione

Mibro OpenEar Pro integrano una batteria da 60mAh per auricolare, che offre una autonomia di circa 30 ore in standby e 7 ore di utilizzo, con il volume al 50% (queste cifre variano molto in relazione al livello del volume). La custodia ha una capacità di 500mAh, batteria realizzata in polimeri di litio, con tempi di ricarica di 2 ore, mentre gli auricolari in sé, una volta posizionati al suo interno, si caricano in circa 1 ora. L’autonomia complessiva è molto buona, in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati. La ricarica della custodia avviene tramite porta USB-C integrata direttamente nella parte inferiore della stessa.

Il collegamento al dispositivo che trasmetterà la musica è molto rapida, poiché basta aprire la custodia (mantenendo gli auricolari all’interno) ed effettuare il pairing bluetooth (questo vale per la prima volta), successivamente nel momento in cui li estrarrete dalla custodia, in meno di 5 secondi saranno già connessi. E’ possibile attivare anche la connessione multipoint, dopo averli associati ad un primo device, li dovete posizionare nella custodia, mantenere la doppia pressione sul tasto multifunzione di entrambi ed effettuare il pairing anche sul secondo dispositivo. La riconnessione sarà sempre automatica, avverrà nel momento in cui la custodia verrà aperta.

Per una maggiore possibilità di personalizzazione, è possibile utilizzare l’applicazione Mibro Fit, sulla quale visualizzare la carica della batteria (di entrambi gli auricolari e della custodia), attivare la modalità gioco, impostare l’equalizzatore (variando tra le opzioni disponibili), cercare le cuffie, aggiornare il firmware e poco altro. L’applicazione è facile da utilizzare, molto intuitiva, sebbene la traduzione in italiano non sia sempre precisa.

Conclusione e Prezzo

In conclusione Mibro OpenEar Pro possono rappresentare il giusto compromesso per gli utenti che vogliono un paio di auricolari diversi dalla classica in-ear, godendo ugualmente di una buona resa audio, anche in chiamata, senza difetti particolari da segnalare, una buona versatilità in fase di utilizzo, portabilità estrema (date le ridotte dimensioni della custodia), ed ergonomia eccellente. E’ proprio quest’ultima uno dei suoi punti di forza, è possibile indossare le cuffie per tutta la giornata senza che vadano ad arrecare particolare fastidio (nemmeno dietro all’orecchio); le chiamate, d’altro canto, presentano un microfono più che bilanciato ed adeguato alla situazione, senza dimenticarsi che parliamo di un prodotto con certificazione IPX4, quindi resistente agli agenti atmosferici (acqua e polvere).

L’unico difetto? forse l’applicazione, non è strettamente necessario utilizzarla per il loro corretto funzionamento, amplia l’usabilità con una maggiore personalizzazione, tuttavia presenta qualche imprecisione nella traduzione in italiano ed una connessione diretta alle cuffiette altalenante.

Mibro OpenEar Pro sono in vendita direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, con un prezzo promozionale di lancio (solo per la prima settimana con sconto) a 59,99 euro, il listino poi sarà di 69,99 euro a partire dalla seconda settimana. Gli utenti possono inoltre ricevere uno sconto aggiuntivo del 10%, applicando il codice OPENEAR-PRO2 in fase d’acquisto al seguente link.