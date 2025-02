iPhone 17e potrebbe essere già in cantiere?

Sono passati letteralmente pochissimi giorni dal debutto ufficiale sul mercato del nuovo smartphone di punta di casa Apple, eppure in rete stanno circolando delle indiscrezioni sul suo successore. In particolare, sembra che l’azienda abbia già in cantiere la realizzazione di questo modello, che dovrebbe arrivare in veste ufficiale sul mercato con il nome di iPhone 17e. Vediamo qui di seguito i primi dettagli emersi.

iPhone 17e, il nuovo smartphone potrebbe essere già in cantiere

A quanto pare il colosso americano Apple ha già in cantiere il successore del suo nuovo smartphone iPhone 16e. Come già accennato in apertura, secondo le ultime indiscrezioni si dovrebbe trattare del modello denominato iPhone 17e. Questo nome lascerebbe dunque intendere che l’azienda ha deciso di presentare questa tipologia di modello praticamente ogni anno, relazionandola sempre alla nuova serie di smartphone in arrivo.

Questo si era già intuito con la presentazione del nuovo iPhone 16e. Cambiando il nome, infatti, l’azienda ha lasciato intendere già da questo modello la sua intenzione di cambiare le carte in tavola. I precedenti modelli avevano invece la dicitura iPhone SE. Si sono trattati quindi di una serie pressoché indipendente e che l’azienda ha presentato più o meno ogni 3-4 anni.

Questo ha da sempre contraddistinto questa serie, ma a quanto pare non sarà più così. Questo è almeno quello che ha rivelato l’insider cinese Fixed Focus Digital. Secondo quest’ultimo, infatti, anche la serie top di gamma di Apple del prossimo anno potrà contare sulla presenza di un modello e, noto con il nome di iPhone 17e. Insomma, dovremo comunque attendere per vedere se queste indiscrezioni risulteranno veritiere o meno.

Ricordiamo che il nuovo iPhone 16e ha segnato una sorta di continuità con la serie dei suoi fratelli top di gamma. Troviamo infatti alcune caratteristiche in comunque, come ad esempio l’inedito processore ultra potente.