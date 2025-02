Automotive, De Meo: accordo strategico con la Cina per essere competitivi

Il mercato automobilistico nel corso degli anni ha dovuto affrontare delle sfide che non possiamo non considerare importanti. Non a caso, infatti, parliamo di un settore che deve rispondere a continui cambiamenti e competizioni che richiedono un duro e importante lavoro. Ed è proprio la questione della competitività che risulta essere indispensabile per l’automotive.

Secondo CEO di Renault ed ex presidente di Acea, Luca de Meo, la soluzione da intraprendere al fine di riuscire a fronteggiare un’importante trasformazione sarebbe quella di stringere un accordo con la Cina. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Automotive: accordo con la Cine indispensabile

Affrontare la trasformazione a cui l’industria automobilistica deve far fronte necessita di una soluzione. Soluzione che il CEO di Renault ed ex presidente di Acea risiede in un accordo strategico con la Cina. Proprio in occasione di un recente convegno De Meo ha voluto rendere nota la propria visione in merito al futuro del settore delle quattro ruote.

Non a caso, infatti, De Meo ha ricordato che già in passato i costruttori europei hanno ottenuto risultati vantaggiosi dall’espansione del mercato cinese sottolineando che dopo aver sfruttando la crescita della Cina negli ultimi 25 anni adesso è indispensabile offrire loro una parte del nostro mercato in cambio di investimenti.

Nello specifico, viene anche indicato che indirizzare una percentuale pari al 10 o 15 del mercato europeo alle aziende cinesi porterebbe a una serie di opportunità di sviluppo soprattutto in quello che è il nuovo obiettivo di mobilità sostenibile. In merito ai dazi sulle auto cinesi lo stesso De Meo avrebbe inoltre aggiunto che i dazi proteggono solo nel breve periodo, ma la vera sfida è diventare competitivi.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito al settore automotive per scoprire quali saranno le future strategie. Strategie che non potranno che rivelarsi indispensabili per un settore indispensabile come quello delle quattro ruote.