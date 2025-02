ho. Mobile batte TIM e Iliad con 200 GB al mese e il 5G gratis

I gestori virtuali più importanti sono sempre gli stessi anche se qualcuno tende sempre a distinguersi per via della sua grande qualità. Probabilmente il motivo sta nell’appoggio alle reti di Vodafone, ma ho. Mobile anche questa volta si è dimostrato uno dei più interessanti. Le offerte che vanta questo provider sono davvero eccezionali e anche il mese di febbraio lo sta dimostrando in pieno.

ho. Mobile lancia una nuova offerta che punta tutto su 200 GB di traffico dati con il supporto al 5G, finalmente disponibile per i clienti del gestore virtuale. L’offerta comprende anche minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS senza limiti, il tutto a un prezzo fisso di 9,99€ al mese, garantito “per sempre” senza costi nascosti o sorprese.

Attivazione flessibile e conveniente con ho. Mobile

Per attivare la promozione è previsto un costo una tantum a partire da 2,99€, che può variare a seconda dell’operatore di provenienza. Gli utenti possono scegliere tra la classica scheda SIM fisica o la più comoda eSIM al costo di 1,99€. Optando per la eSIM, l’attivazione è ancora più veloce: non è necessario attendere la spedizione o il ritiro in edicola, e si può iniziare a usare l’offerta in tempi rapidissimi.

Chi preferisce la SIM fisica ha anche la possibilità di attivarla comodamente online tramite SPID, semplificando ulteriormente il processo senza doversi recare in negozio.

Ottenere assistenza su WhatsApp, un privilegio

Un altro punto forte della proposta è il nuovo servizio di assistenza clienti direttamente su WhatsApp. Una soluzione pratica e veloce per ricevere supporto in tempo reale senza passare da chiamate o lunghe attese.

Con questa offerta, ho. Mobile arricchisce il suo catalogo con una promozione competitiva che combina un ampio pacchetto dati in 5G, chiamate e messaggi illimitati a un prezzo fisso e trasparente.

Un’opzione interessante per chi cerca un piano completo e vuole approfittare della comodità della eSIM e di un servizio clienti più accessibile.