Nintendo Alarmo: la sveglia interattiva sbarca nei negozi

L’attesa è finita. Il Nintendo Alarmo sarà finalmente acquistabile nei negozi fisici e online a partire da giovedì 6 marzo. Dopo il debutto dello scorso ottobre, riservato agli abbonati a Nintendo Switch Online, la sveglia interattiva della casa giapponese si prepara ora a raggiungere un pubblico più ampio.

Inizialmente, la distribuzione aperta a tutti era prevista per gennaio. Ma Nintendo ha posticipato il lancio a un generico “inizio marzo“. Ora, però, con la data ufficiale confermata, i fan potranno presto mettere le mani su questo originale dispositivo. Disponibile al prezzo di 99,99€, Alarmo si distingue per la sua capacità di trasformare il risveglio in un’esperienza interattiva. Ciò grazie a suoni e funzionalità ispirate ai più celebri videogiochi Nintendo.

Nintendo Alarmo: un risveglio diverso con i suoni dei giochi più amati

A prima vista può sembrare una semplice sveglia. Ma Alarmo è molto di più. Il dispositivo, disponibile in preordine su Amazon, integra una tecnologia in grado di rilevare i movimenti dell’utente al momento del risveglio. In base a questi input, è in grado di generare effetti sonori interattivi legati ai principali franchise Nintendo.

Chi ama Super Mario, The Legend of Zelda, Splatoon, Pikmin e Ring Fit Adventure troverà oltre 30 combinazioni sonore diverse. Tutte pensate per rendere meno traumatico l’inizio della giornata. In più, Nintendo ha già rilasciato aggiornamenti che introducono nuove opzioni sonore. Come ad esempio quelle tratte da Animal Crossing e Mario Kart 8 Deluxe.

Insomma, questo dispositivo rappresenta un’alternativa curiosa alle classiche sveglie digitali. Ma soprattutto un’idea regalo perfetta per i fan della casa di Kyoto. Nonostante il prezzo possa sembrare elevato per una sveglia, il suo design accattivante e le funzionalità esclusive la rendono un gadget imperdibile per coloro che hanno fatto di Nintendo il loro marchio preferito. Per tutti gli appassionati del marchio si tratta quindi di una piccola chicca che non potete lasciarvi scappare.