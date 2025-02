Elimobile chiude definitivamente: quali opzioni hanno gli utenti?

L’operatore virtuale Elimobile ha annunciato la sospensione imminente dei suoi servizi di telefonia mobile. La comunicazione è arrivata tramite SMS, avvisando tutti gli utenti che dovranno decidere come procedere. Per coloro che desiderano evitare conseguenze spiacevoli, si potrà richiedere la portabilità del numero entro il 28 febbraio 2025. Pena la disattivazione definitiva della linea. Il declino di Elimobile non è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Di recente, si sono susseguiti diversi segnali premonitori. A partire dall’abbandono del sito ufficiale dell’operatore. Quest’ultimo da tempo non è stato aggiornato e non permette più di acquistare nuove SIM.

Elimobile annuncia il suo addio definitivo

A ciò si è aggiunta la rimozione di tutte le applicazioni legate ai suoi servizi dai principali store digitali. Tra cui l’app ufficiale Elimobile, usata per gestire la linea telefonica. Lanciato nel maggio 2022 dalla società Elite Mobile, l’operatore virtuale aveva promesso di rappresentare un’opzione competitiva nel panorama della telefonia mobile. Ciò puntando su tariffe economiche a partire da 4,99 euro mensili. Inoltre, Elimobile si basava sull’utilizzo delle reti WindTre per garantire una buona copertura di rete.

Eppure, il destino dell’operatore è cambiato drasticamente quando, nel dicembre 2024, Elimobile ha annunciato una fusione con Nextus Telecom. L’ambizione era quella di raggiungere 100.000 SIM attive entro la metà del 2025. Purtroppo, l’inizio delle operazioni non si è mai concretizzato. Considerando ciò, la chiusura definitiva di Elimobile appare come un fallimento del progetto.

Per gli utenti che si trovano ora a dover scegliere un nuovo operatore, la situazione è particolarmente critica. Chi non farà richiesta di portabilità entro il termine fissato si troverà a perdere il proprio numero. Senza possibilità di recuperarlo. La necessità di agire rapidamente è quindi fondamentale per evitare inconvenienti. Ciò con la consapevolezza che, una volta scaduti i termini, i numeri associati a Elimobile potrebbero essere definitivamente disattivati. È necessario agire in fretta per scegliere un nuovo gestore e preservare il proprio numero.