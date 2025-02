Il dibattito sulla trasparenza e l’imparzialità dell’intelligenza artificiale si è intensificato. Nel dettaglio, è spinto da episodi che mettono in discussione la neutralità degli algoritmi. L’ultimo caso riguarda Grok, il chatbot sviluppato da xAI. Quest’ultimo si trova al centro di una controversia dopo aver rifiutato di generare risposte su Elon Musk e Donald Trump in relazione alla disinformazione. Il problema è emerso quando diversi utenti hanno notato che Grok evitava sistematicamente di fornire risposte su determinate tematiche. Tale tendenza ha sollevato sospetti su una possibile manipolazione delle sue istruzioni di base.

Grok solleva nuovi dubbi: ecco cosa c’è che non va

Igor Babuschkin, capo dell’ingegneria di xAI, ha confermato che un ex dipendente aveva modificato il prompt di sistema senza autorizzazione. La modifica ha avuto l’effetto di limitare il chatbot nel trattare argomenti politicamente delicati, scatenando un acceso dibattito sulla censura e il controllo delle informazioni. Tale episodio mette in evidenza le difficoltà che le aziende tecnologiche affrontano nel garantire che l’intelligenza artificiale rimanga imparziale. Elon Musk ha spesso sottolineato che Grok nasce con l’obiettivo di cercare la verità senza distorsioni ideologiche.

Eppure, il recente aggiornamento del modello Grok-3 ha suscitato nuove polemiche. Non è la prima volta che il team di xAI deve intervenire per correggere il comportamento del chatbot. In passato, modifiche urgenti sono state necessarie per impedire a Grok di suggerire scenari estremi. Come la pena capitale per personaggi pubblici controversi. Tali episodi sollevano interrogativi fondamentali su chi detenga il controllo effettivo delle intelligenze artificiali e quanto siano davvero indipendenti nelle loro risposte.

La questione si estende oltre il singolo caso di Grok, evidenziando una problematica più ampia nel settore dell’IA: il bilanciamento tra libertà di espressione, etica e sicurezza. Mentre le aziende lavorano per perfezionare i loro modelli, il pubblico rimane diviso tra chi chiede una regolamentazione più stringente e chi teme che ogni intervento sui chatbot sia una forma di censura mascherata.