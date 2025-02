Kena, fino al 5 marzo ancora disponibile SUPER PROMO

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile propone sempre tante offerte estremamente convenienti. Una delle più interessanti, però, è quella denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima ha infatti un costo davvero molto basso ma mette a disposizione ogni mese un ottimo bundle. La sua disponibilità sarebbe dovuta terminare da tempo, ma l’operatore sta continuando a prorogarla. In particolare, ora l’offerta sarà disponibile fino ai primi giorni di marzo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, prorogata ancora una volta la super offerte dell’operatore virtuale

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha prorogato ulteriormente la disponibilità di una delle sue offerte di punta. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare lo scorso 24 febbraio 2025.

Ora, però, l’operatore ha prorogato la sua disponibilità fino ai primi giorni di marzo. In particolare, gli utenti avranno tempo fino al prossimo 5 marzo 2025. L’operatore potrebbe comunque decidere di prorogare ancora una volta l’offerta in questione, quindi dovremo attendere per avere una conferma o meno. In ogni caso, gli utenti potranno ancora attivare una delle offerte più convenienti proposte da Kena Mobile.

Nello specifico, l’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Come ci indica anche il nome, il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa promo è di soli 4,99 euro al mese.

Ricordiamo però che questa offerta è rivolta soltanto ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da alcuni specifici operatori telefonici rivali. Per ogni eventualità, l’operatore sta comunque continuando a proporre sul proprio sito altrettanto super offerte. Quest’ultime hanno un costo che parte da 5,99 euro al mese. Di conseguenza, sono compatibili con la promo di Ricarica Automatica che prevede 100 GB di traffico dati extra.