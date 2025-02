Super schermi in offerta da Euronics: il Carnevale delle TV LG OLED

Carnevale è arrivato, e con esso anche una pioggia di offerte targate Euronics! Tra coriandoli, stelle filanti e chiacchiere, quest’anno potrete portare a casa una TV che farà ballare anche Arlecchino. Niente scherzi, solo promozioni! Se siete appassionati di cinema, serie TV o videogiochi, vi aspetta un carnevale di tecnologia che trasformerà il vostro salotto in un cinema da red carpet. Euronics ha trasformato ancora i suoi prezzi, rendendoli irresistibili come una vetrina piena di dolci. Avete un grande soggiorno o preferite un angolino più intimo? Nessun problema, ci sono schermi per ogni spazio, tutti con la straordinaria qualità LG OLED. Correte a scoprire i dettagli di queste offerte imperdibili!

Tra TV e OFFERTE, Euronics diverrà il vostro store preferito

Le offerte di Euronics quest’anno sono davvero uno spettacolo! Partiamo con la LG OLED evo UHD 4K 48″ Serie C4, che potete trovare in offerta a 999 euro. Perfetta per chi ha una stanza più contenuta ma non vuole rinunciare alla massima nitidezza. Se preferite qualcosa di più grande, c’è la LG OLED UHD 4K 55″ Serie B4, esclusiva da Euronics a 925 euro. Una TV compatta ma con tutta la potenza visiva di cui avete bisogno. Per chi cerca una via di mezzo, ecco la LG OLED UHD 4K 65″ Serie B4, in promozione a 1799 euro. Perfetta per un soggiorno di medie dimensioni, con immagini fluide e dettagliate.

Ma il Carnevale di Euronics non finisce qui! Se volete una vera esperienza cinematografica, puntate tutto sulla LG OLED evo UHD 4K 77″ Serie G4, disponibile a 3732 euro. Non c’è bisogno di pagliacci per divertirsi: questo schermo gigante fa il resto. E per i veri amanti dei super schermi, la LG OLED evo UHD 4K 83″ Serie C4 è in super offerta a 3808 euro. Il massimo per chi desidera una visione che toglie il fiato. Affrettatevi, perché queste promozioni sono come i coriandoli: volano via in un attimo! Cliccate ora qui per catapultarvi sul sito Euronics.