Smart TV HISENSE a 143 euro: lo sconto del 34% su Amazon

La smart TV è il televisore che tutti devono assolutamente avere all’interno della propria abitazione, un prodotto di qualità assoluta che si contraddistingue dai televisori classici per la sua capacità di collegarsi alla rete internet, per mezzo della quale è possibile scaricare applicazioni di vario genere, tra cui le principali legate allo streaming (come Netflix, Amazon Prime Video e similari). Tra i modelli attualmente disponibili sul mercato, oggi vi parliamo dell’ottimo prezzo applicato su un dispositivo di casa Hisense, in particolar modo con diagonale di 32 pollici.

Il prodotto presenta dimensioni perfettamente allineate con gli standard del settore, i piedi di appoggio sono posizionati ai lati, il che facilita indiscutibilmente il posizionamento su qualsiasi superficie, facilitando anche la presenza di altri oggetti al di sotto dello stesso. Lanciato nel corso del 2024, può facilmente essere controllato da remoto per mezzo del telecomando incluso in confezione (che funziona a pile). Il display è LCD con risoluzione 1080p, presenta un rapporto d’aspetto in 16:9, con rapporto di contrasto di 4000:1 ed un tempo di risposta di 5 millisecondi.

Smart TV Hisense: ecco lo sconto del momento su Amazon

Una promozione a dir poco imperdibile vi attende proprio in questi giorni su Amazon, il prezzo consigliato del televisore in oggetto si aggira attorno ai 219 euro, ma solamente per poco tempo, l’utente si ritrova a poter risparmiare circa il 34% del listino stesso, così da poter arrivare a spendere solamente 143,99 euro. Ordinatelo premendo qui.

Il prodotto presenta una connettività fisica più che bilanciata, con sul lato tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, come due jack da 3,5mm, uno per le cuffie ed uno per AV input, una HDMI classica ed una eARC, una CI Card, la porta, ovviamente, per l’antenna, una ethernet, una USB ed una digital audio out.