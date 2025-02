Laifen Mini: un piccolo asciugacapelli ad alta velocità – Recensione

Laifen, brand numero 1 al mondo in asciugacapelli ad alta velocità, con oltre 12 milioni di utenti internazionali, presente in più di 40 paesi e con oltre 600 brevetti, ha pensato anche a tutti coloro che ogni giorno sono alla ricerca di un prodotto sufficientemente potente, che possa tranquillamente essere utilizzato anche in mobilità. Da quest’idea nasce Laifen Mini, un dispositivo in vendita a poco più di 100 euro, in grado ugualmente di fornire ottime prestazioni, riducendo al minimo l’ingombro durante il trasporto, ma non solo. Vediamolo meglio da vicino nella nostra recensione completa.

Contenuto della confezione

Il packaging del prodotto è davvero molto ben fatto e congeniato, sin dal primo momento in cui tocchiamo con mano la scatola esterna ci possiamo accorgere di avere tra le mani un dispositivo premium (il packaging viene realizzato rispettando l’ambiente con materiali biodegradabili), verso il quale l’azienda ha riversato tanta attenzione e cura nella realizzazione. All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il suo corretto funzionamento, oltre al Laifen Mini, anche una bocchetta liscia magnetica, utile per lo styling di tutti i giorni, il manuale d’uso, la scheda ed una borsa portaoggetti.

Quest’ultima rappresenta forse il complemento più apprezzato, che innalza nuovamente il livello qualitativo del prodotto stesso, è realizzata in tessuto, con finitura in similpelle e logo Laifen nella parte anteriore, con chiusura magnetica superiore. Le sue dimensioni sono perfette per contenere sia il phon che la bocchetta ed il relativo cavo di collegamento alla presa a muro. La borsa viene resa disponibile in due colorazioni differenti: grigio o marrone, è relativamente delicata, proprio per la finitura ed il materiale utilizzati, sebbene sia dimensionalmente perfetta, facile da trasportare e da posizionare ovunque si desideri. La finitura interna è morbida, il che porta a non rovinare ciò che si va a posizionare al suo interno, forse si sarebbe potuto pensare ad una piccola maniglia o qualcosa per facilitare il trasporto, ma allo stesso tempo le dimensioni sarebbero cresciute, togliendo invece quella portabilità che la contraddistingue.

Design e Estetica

Il form factor di Laifen Mini segue gli standard a cui siamo abituati negli ultimi anni, con un grande manico collegato al motore miniaturizzato, che termina con la relativa bocchetta da cui fuoriesce l’aria. Disponibile in 4 colori opachi, è il primo asciugacapelli Laifen ad utilizzare la vernice UV tactile, ciò conferisce al proprio una sensazione di grana fine, nonché una presa migliore, facilitando l’ergonomia, come l’utilizzo con mani bagnate e/o sudate. Proprio la presa è salda ed affidabile, il manico è sufficientemente lungo, adatto sia per le mani piccole che quelle grandi, e la finitura, oltre che essere estremamente gradevole al tatto, è molto funzionale in fase di utilizzo.

L’attenzione alla portabilità è estrema, con un peso di 299 grammi (il 27% in meno rispetto ai modelli precedenti, ma ben bilanciato), ed una riduzione complessiva del volume del 33%, risultando davvero poco più grande di uno smartphone di ultima generazione. Sulla superficie troviamo un sistema di controllo di alta qualità, con soli due pulsanti in metallo, molto eleganti e piacevoli al tatto: l’inferiore per la variazione della modalità di utilizzo (in termini più che altro di temperatura dell’aria, mantenendo la pressione si attiva invece il ciclo automatico), il superiore per la regolazione della potenza del flusso d’aria.

Nella parte posteriore della testa del phon, si trova un ring LED, che varia su tre colorazioni differenti (blu, verde e rossa), che testimonia il “calore” dell’aria emessa, variando tra fredda, temperatura ambiente e calda. Inutile dire che, al netto di un design davvero elegante e materiali di elevata qualità, uno degli aspetti migliori è rappresentato dall’aggancio magnetico della bocchetta, capace di velocizzare al massimo l’operazione, riducendo i tempi, ma senza inficiarne la qualità finale. Il filo di collegamento alla presa a muro, con presa schuko, è di una lunghezza più che adeguata (1,8 metri), impreziosito poi dalla presenza di un comodo raccogli filo in silicone, che aiuta ad evitare di avere un filo sparso per il cassetto dove andrete a posizionare il phon.

Specifiche

Laifen Mini integra un motore brushless miniaturizzato che può raggiungere fino a 110’000 giri al minuto (potenza di 1100W), con ottimizzazione del flusso d’aria, il quale sfrutta anche una presa d’aria posta alla base del manico, ed una velocità massima (si può scegliere tra due velocità differenti) di 19 m/s. E’ presente una modalità Bambini, che offre due settaggi di temperatura, tra 38 e 48 gradi, oltre che due velocità, per ridurre i rischi sulla cute dei più giovani.

La tecnologia al suo interno è davvero moltissima, con un sistema smart di controllo della temperatura, che la verifica oltre 100 volte al secondo (per evitare surriscaldamenti), ma anche 200 milioni di ioni negativi per neutralizzare completamente l’elettricità statica. Il motore è stato disegnato da zero dopo che Laifen ha “speso” oltre 400 giorni per la sua realizzazione, riuscendo a crearne una versione 2 millimetri più piccola in diametro, ma senza rinunciare alla sua potenza.

Prestazioni e Esperienza d’uso

Nel momento in cui dobbiamo parlare della resa di questo Laifen Mini, è bene contestualizzarlo entro la tipologia di prodotto, ovvero un asciugacapelli portatile, pensato più che altro per essere utilizzato in viaggio, senza dover rinunciare alle prestazioni. La prima cosa che abbiamo notato è una potenza più che adeguata, la possibilità di variare i due livelli di velocità dell’aria permette di gestire perfettamente l’emissione del calore, come anche la gestione della temperatura dell’aria stessa. Quest’ultima è in linea con le aspettative, date le ridotte dimensioni non può raggiungere un livello troppo alto, ma dall’altro lato si evita che i capelli si possano rovinare con un calore eccessivo.

Il risultato finale è un tempo di asciugatura più lungo, soprattutto per gli utenti con tanti capelli, ma che ne preserva la qualità e la lucentezza, oltre ad evitare elettricità statica e simili, grazie alla presenza degli ioni negativi. In termini di ergonomia, il prodotto è facilmente maneggevole, non è troppo pesante, lo si può utilizzare liberamente anche per 30 minuti, senza arrecare alcun fastidio, ed allo stesso tempo la vernice UV Tactile lo rende davvero piacevole da toccare ed elegante da vedere (grazie alla finitura opaca).

Conclusioni e prezzo

In conclusione possiamo dire di essere rimasti piacevolmente soddisfatti da questo Laifen Mini, un asciugacapelli che non ha davvero nulla da invidiare a dispositivi ben più costosi, e che riesce assolutamente a convincere con prestazioni adeguate, ma allo stesso tempo puntando fortissimo su un design elegante e di livello superiore, l’aggancio magnetico della bocchetta, o comunque degli accessori che si possono utilizzare, è davvero una comodità estrema, proprio per velocizzare al massimo l’operazione, riducendo al minimo le tempistiche di montaggio e smontaggio. Il calore massimo non è elevatissimo, se cercate un prodotto con cui asciugarvi rapidamente i capelli, potrebbe non fare al caso vostro, guadagnando comunque in maneggevolezza, bilanciamento del peso, e facilità di utilizzo quotidiano.

Laifen Mini può essere acquistato direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, ad un prezzo di listino di 129,99 euro, è disponibile in quattro colorazioni differenti (la nostra è la Coral Pink, ma sono disponibili anche Jungle Green, Arctic White e Glacier blue), con spedizione a domicilio entro 2-7 giorni dall’ordine. La restituzione è gratuita entro i primi 30 giorni dalla consegna (si parla appunto di garanzia di rimborso), con spina schuko, adatta per le prese europee. I metodi di pagamento accettato sono sostanzialmente sempre gli stessi, tra cui le principali carte di credito, PayPayl, Klarna, American Express o Apple Pay; la garanzia legale è della durata di 2 anni, mentre la spedizione presso il vostro domicilio è da ritenersi completamente gratuita. Nel caso in cui foste interessati al diffusore, è possibile acquistarlo a parte al prezzo di listino di 23,99 euro.