Lynk & Co 08: il SUV plug-in che cambia le regole

Una nuova era della mobilità sostenibile prende forma in Europa. Come? Con l’arrivo della nuova Lynk & Co 08. Questo SUV ibrido plug-in è il primo nel mercato europeo a offrire un’autonomia elettrica di 200km. Rivoluzionando drasticamente il concetto di guida ecologica. L’innovativa tecnologia di ricarica rapida in corrente continua permette di portare la batteria dal 10% all’80% in appena 33 minuti. Offrendo agli automobilisti una maggiore libertà di movimento. Ma soprattutto riducendo i tempi di attesa.

Lynk & Co 08: espansione in Europa, una strategia ambiziosa

La Lynk &Co 08 garantisce un’autonomia totale di oltre 1.100km. Infatti è stata progettata per chi vuole il meglio della tecnologia elettrica senza rinunciare alla versatilità di un motore termico. Un dato che permette di affrontare lunghi viaggi senza la preoccupazione di dover ricaricare troppo spesso. Il design raffinato e le soluzioni tecnologiche avanzate la rendono una scelta ideale sia per la città che per le avventure su strada. Questa vettura offre un’esperienza di guida fluida e confortevole. In quanto silenziosa, efficiente e rispettosa dell’ambiente.

Insomma, dopo il successo ottenuto in Cina, l’ azienda rafforza la sua presenza in Europa. L’ingresso nel settore D dei SUV rappresenta un passo strategico per il brand. Il quale punta a espandere il proprio mercato e a consolidarsi tra i protagonisti del settore automobilistico.

Nel 2025, la crescita del marchio proseguirà con l’apertura di nuovi rivenditori in diversi Paesi europei. Aumentando così la disponibilità dei suoi modelli e facilitando l’accesso alla gamma Lynk & Co. Con l’arrivo della 08, il brand introduce quindi il suo terzo modello per il mercato europeo. Ampliando l’offerta e rispondendo alla crescente domanda di veicoli elettrificati. L’obiettivo proposto è quello di offrire un’alternativa concreta a chi desidera un’auto elettrica. Senza però rinunciare alla flessibilità di un motore termico.

A partire da giugno 2025, la Lynk & Co08 sarà disponibile in due versioni, Core e More. Tutto ciò con un prezzo base di 52.995€. Per chi desidera scoprirla in anteprima, è già possibile registrarsi online. Così facendo potrete ricevere aggiornamenti e prenotare un test drive.