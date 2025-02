HoMobile: ultimi giorni per attivare l’offerta da 5,99€

L’offerta promozionale di HoMobile da 5,99€ al mese sta per scadere. Restano infatti solo pochi giorni per attivarla. Si tratta di una soluzione assolutamente vantaggiosa che prevede 100GB di traffico dati in 4G, oltre a chiamate e SMS illimitati. Il piano è accessibile a tutti coloro che scelgono di attivare un nuovo numero o di effettuare la portabilità da diversi operatori virtuali. Come ad esempio Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Lyca Mobile, Tiscali, Spusu, Kena e altri ancora. In questi casi, il costo di attivazione è di soli 2,99€.

Chi invece proviene da TIM, WindTre, Vodafone, Fastweb o Very Mobile dovrà affrontare una spesa più alta per il passaggio, pari a 29,90€. Al momento, il sito ufficiale di HoMobile segnala che la promozione sarà disponibile ancora per dieci giorni. Ciò significa che gli interessati dovranno affrettarsi per non perdere l’occasione di ottenere un pacchetto conveniente e completo.

HoMobile, servizi inclusi e possibilità di upgrade

Oltre al pacchetto base, l’offerta di HoMobile include anche diversi servizi gratuiti che ne aumentano la convenienza. Uno di questi è la funzione “ho. Riparti”. Quest’ ultima permette di rinnovare l’offerta prima della data di scadenza se si esauriscono i giga disponibili. In più, è possibile utilizzare il proprio piano dati come hotspot. Condividendo la connessione con altri dispositivi come smartphone, tablet o computer.

Tra i vantaggi extra troviamo anche l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata e la notifica via SMS delle telefonate ricevute quando il telefono è spento o non raggiungibile. Per chi desidera invece una maggiore velocità, è anche disponibile l’opzione 5G con un supplemento di 1,29€ al mese. Prima di attivarla, però, è importante verificare di avere un dispositivo compatibile e di trovarsi in una zona coperta dal segnale.

Chi preferisce una soluzione più moderna può anche scegliere di attivare una eSIM al posto della SIM fisica, con un costo unico di 1,99€. Grazie alla rete Vodafone, su cui si appoggia HoMobile, la qualità della connessione poi è garantita su tutto il territorio nazionale.