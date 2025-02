Mercedes GLB, test su strada per il nuovo SUV di Mercedes

Nei piani del noto marchio automobilistico Mercedes c’è l’arrivo di un nuovo veicolo. Si tratta di un nuovo SUV, il quale dovrebbe poggiare sulla nuova piattaforma MMA, ovvero Mercedes Modular Architecture. Il suo nome sarà Mercedes GLB e a quanto pare l’azienda è già a buon punto sulla sua realizzazione. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il nuovo SUV dell’azienda è stato avvistato in alcune foto spia durante dei test su strada. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Mercedes GLB, il nuovo SUV dell’azienda avvistato durante dei test su strada

In questi ultimi giorni il prossimo SUV del noto marchio automobilistico Mercedes è stato avvistato in alcune foto spia. Queste foto sono state scattate alcuni test di efficienza su strada, in particolare sulle strade del Nord Europa, che al momento sono particolarmente innevate. Dalle foto, emerge in primis la presenza di numerosi camuffamenti sulla carrozzeria. Questi servono per non lasciare intravedere troppi dettagli estetici.



Nonostante questo, è comunque possibile carpire alcuni piccoli dettagli. Tra questi, è possibile notare sulla parte frontale la presenza di un nuovo look per i fari anteriori, mentre sul posteriore sembrerebbe che l’azienda abbia applicato dei nuovi gruppi ottici. In linea generale, comunque, sembra che non ci saranno stravolgimenti importanti rispetto alle precedenti generazioni.

Come spesso capita, da queste foto spia su strada non si riesce ad intravedere gli interni del veicolo. Nonostante questo, comunque, sappiamo che non mancherà certamente la tecnologia. In particolare, ci sarà quasi sicuramente la presenza dell’ultima generazione del sistema MBUX, con ampi display per la strumentazione digitale e per il sistema di infotainment. Dal punto di vista prestazionale, si parla invece di motorizzazioni prevalentemente elettriche, con tecnologia Mild Hybrid.

Per il momento, questo è quello che sappiamo sul prossimo SUV Mercedes GLB. Ricordiamo comunque che il suo debutto è previsto non prima del 2026, quindi abbiamo ancora del tempo per avere nuove informazioni.