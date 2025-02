Lancio spaziale da non perdere: NASA e SpaceX il 28 febbraio

La NASA sta per regalarci uno spettacolo spaziale di quelli da non perdere! Il 28 febbraio 2025, un razzo SpaceX Falcon 9 decollerà dalla base di Vandenberg Space Force, in California, portando in orbita non uno, ma due strumenti scientifici, pronti a svelare nuovi misteri dell’universo: il telescopio spaziale SPHEREx e la missione PUNCH.

Lancio storico il 28 febbraio

Ora, entriamo nel vivo: SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) – nome complicatissimo, ma missione affascinante – è un telescopio che avrà un compito niente male: capire meglio l’evoluzione dell’universo e cercare tracce chimiche della vita nella nostra galassia. In pratica, ci aiuterà a rispondere a domande del tipo: da dove veniamo? Come si è formato l’universo? Roba grossa, insomma.

Passiamo a PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), che invece avrà occhi puntati sul Sole. La sua squadra è composta da quattro sonde spaziali, tutte dedicate allo studio della corona solare (lo strato più esterno del Sole) e del vento solare, quella corrente di particelle cariche che viaggia nello spazio e che, tra le altre cose, è responsabile delle aurore boreali e può anche disturbare le comunicazioni satellitari. Capire meglio questo fenomeno potrebbe aiutarci a prevedere tempeste solari e proteggere meglio le nostre tecnologie.

Ovviamente, un lancio del genere non passa inosservato, e la NASA ha organizzato una serie di eventi per accompagnarlo. Il 25 febbraio ci sarà una conferenza con gli scienziati che lavorano alle missioni, mentre il 26 febbraio toccherà al briefing pre-lancio con i responsabili del progetto e il team di SpaceX.

Il momento clou sarà ovviamente il 28 febbraio, quando il razzo partirà – finestra di lancio aperta dalle 04:09 (ora italiana) – e potremo seguirlo in diretta sulle piattaforme della NASA. Per chi vuole sentirsi parte dell’evento, c’è anche la possibilità di registrarsi per ricevere materiali esclusivi e persino un timbro digitale per il passaporto virtuale NASA.

Se vi affascina l’universo e amate le missioni spaziali, questo è un appuntamento da non perdere.