OPPO Find N5: stop alle vendite in UE?

Aumenta l’attesa per il lancio del nuovo OPPO Find N5. Purtroppo però, un annuncio ufficiale da parte dell’azienda, ha confermato che il pieghevole non arriverà in Europa. Oltre a quello europeo, anche il mercato statunitense è stato escluso dal lancio. La notizia ha sorpreso molti, soprattutto dopo il lancio globale. Inoltre, sorprende anche considerando il successo ottenuto dalla serie Find N.

OPPO annuncia il mancato lancio in Europa

Il nuovo modello Find N5 presenta caratteristiche davvero notevoli. Quando è chiuso, misura 160,9×74,4×8,9 mm e pesa 229 grammi. Una volta aperto, il dispositivo diventa più grande. Con uno schermo interno LTPO OLED da 8,12 pollici. Quest’ultimo ha una risoluzione 2.248 x 2.480 pixel e un refresh rate a 120 Hz. Il display esterno è un LTPO OLED da 6,62 pollici. Ha una risoluzione di 1.140 x 2.616 pixel, anche quest’ultimo con refresh rate a 120 Hz.

Al centro del dispositivo c’è il potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che garantisce prestazioni elevate con 7 core e tecnologia a 3 nm. L’OPPO Find N5 è disponibile in diverse configurazioni di memoria. Con opzioni da 12 GB o 16 GB di RAM. E spazi di archiviazione che variano da 256 GB a 1 TB. Per il comparto fotografico, il dispositivo presenta una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-wide da 8 MP con autofocus e un teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x, permettono di scattare foto incredibili in ogni condizione. Anche la fotocamera anteriore, da 8 MP, promette ottimi selfie su entrambi i display.

Nonostante tali caratteristiche top di gamma, il dispositivo non arriverà in Europa. Dettagli che lascia molti utenti delusi. La decisione di OPPO di escludere il mercato europeo crea un vuoto nel panorama degli smartphone pieghevoli per il 2025. Tali sviluppi sollevano interrogativi sul futuro degli smartphone pieghevoli in Europa e sulla strategia di OPPO. Non resta che attendere e scoprire come evolverà il settore.