Gemini amplia le sue funzionalità: analisi dei documenti per tutti

Google ha finalmente deciso di estendere l’accesso alle funzionalità di Gemini. Ha infatti permesso anche agli utenti gratuiti di caricare documenti per l’analisi. Questa novità rappresenta un passo avanti nella strategia dell’azienda. La quale ora si propone di rendere disponibili pian piano, anche ai non abbonati strumenti che inizialmente erano riservati solo a chi possedeva un piano a pagamento.

In precedenza, il caricamento e l’analisi dei file erano funzioni esclusive di Gemini Advanced. Ora, invece, chiunque potrà sfruttarle attraverso l’app su Android e iOS, oltre che tramite il client web. Con questa modifica, Google mira quindi a semplificare il lavoro delle persone. Offrendo loro uno strumento in grado di elaborare rapidamente documenti in diversi formati.

Come funziona la nuova funzione di Gemini?

D’ora in poi, sarà quindi possibile caricare file direttamente dal proprio dispositivo o da Google Drive. Gemini fornirà riepiloghi, suggerimenti e informazioni dettagliate, aiutando tutti a risparmiare tempo e migliorare il proprio flusso di lavoro. Tale funzionalità potrebbe rivelarsi particolarmente utile per studenti, professionisti e chiunque abbia bisogno di analizzare rapidamente file di testo. L’uso di questa funzionalità è estremamente intuitivo. Per caricare un file, basta aprire l’app Gemini, digitare una richiesta e premere sull’icona “più”. Da qui, si potrà scegliere di allegare un documento dal dispositivo o da Google Drive. L’ IA elaborerà il contenuto e risponderà in base ai dati presenti al suo interno.

Il sistema permette anche di analizzare più documenti in contemporanea, migliorando l’efficacia delle risposte. La versione gratuita però presenta alcune limitazioni. Alcuni tipi di file, ad esempio, come fogli di calcolo o documenti di codice, non sono ancora supportati. In più, non è stato ancora specificato il volume massimo di informazioni che l’intelligenza artificiale può elaborare in questa modalità.

Gli utenti di Gemini Advanced, invece, godono di vantaggi esclusivi. La versione a pagamento consente di analizzare fino a un milione di token e garantisce l’accesso a strumenti più avanzati. Ad ogni modo, nonostante l’apertura della funzione agli utenti gratuiti, io colosso di Mountain View consiglia comunque di verificare sempre l’accuratezza delle risposte generate da Gemini e di evitare di condividere dati sensibili.