Samsung Galaxy S25 Edge: apparse le prime immagini

Samsung ha di recente presentato la nuova gamma di smartphone Galaxy S25. E non solo. Il colosso coreano ha sorpreso tutti presentando anche un altro dispositivo in anteprima. Si tratta del Galaxy S25 Edge, il cui lancio è atteso nella primavera del 2025. A tal proposito, è emerso online un video (poi rimosso) che ha mostrato il dispositivo in azione. Il video in questione ha rivelato alcune caratteristiche inedite e dettagli interessanti sul design e le specifiche del Galaxy S25 Edge.

Samsung presenta il nuovo Galaxy S25 Edge

Una caratteristica affascinante riguarda lo spessore del dispositivo. Tenuto accanto a un Samsung Galaxy Z Fold6, che ha uno spessore di 5,6 mm, il Galaxy S25 Edge sembra avere una scocca che non supera i 6 mm. Escludendo la sporgenza del modulo fotocamera. Ciò conferma le voci precedenti che parlavano di un design ultra-sottile. Oltre a ciò, il video mostra anche altre caratteristiche. Il Galaxy S25 Edge sarà dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Presenta 12 GB di RAM. E 256 GB di memoria interna. Inoltre, la batteria sarà da 4.000 mAh.

Ora si attende il Mobile World Congress di Barcellona, previsto per inizio marzo. L’evento potrebbe essere l’occasione perfetta per Samsung per svelare ulteriori dettagli sul Galaxy S25 Edge. È possibile che l’azienda sudcoreana decida di mostrare una versione funzionante del dispositivo. Permettendo così ai giornalisti e agli esperti del settore di testarlo in anteprima. Con il lancio ufficiale del Galaxy S25 Edge è previsto per aprile, la curiosità intorno al dispositivo continua a crescere.

Le aspettative sono alte anche riguardo al posizionamento del dispositivo nella gamma di prezzo. Se le voci saranno confermate, il Galaxy S25 Edge si troverà tra il Galaxy S25+ e il Galaxy S25 Ultra. Dunque, con un prezzo che rifletterà la sua innovativa tecnologia e design super-sottile. Sarà interessante vedere come si comporterà tale nuovo smartphone rispetto alla concorrenza e quale sarà l’impatto sul mercato.