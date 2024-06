AVM è una realtà tedesca molto affermata nel mondo, a conti fatti una delle migliori in circolazione, proprio perché in grado di mettere a disposizione del pubblico prodotti legati al networking dalla qualità superiore al normale, e spesso a prezzi che non sono così proibitivi quanto si potrebbe pensare. Tra le più recenti disponibilità del mercato troviamo AVM FRITZ!Box 5590 Fiber, un modem/router compatibile con la fibra ottica ed il WiFi 6, che promette performance di ottimo livello. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

La prima cosa che notiamo di questo router è chiaramente un’estetica che richiama fortemente tutti gli altri modelli dell’azienda, già visti e recensiti in passato. Ha forma di parallelepipedo, con la parte posteriore arrotondata, il che gli porta ad avere linee molto sinuose e meno squadrate, permettendogli di fondersi perfettamente con la superficie d’appoggio, poi diventare di forma rettangolare nella parte anteriore, dove trova posto anche tutta la pulsantistica fisica.

Il sistema di controllo si concentra giustappunto in quest’area, con ben 3 pulsanti che gli utenti possono premere: WLAN, DECT e WPS. Tutti sono sormontati da un LED, a cui se ne aggiungono due: l’effettiva accensione/collegamento alla presa a muro e la sezione info. Il prodotto è realizzato quasi interamente in plastica presentando tre colorazioni differenti: una parte inferiore in grigio opaco, che non trattiene le impronte, né tende a scaldarsi facilmente, un griglia centrale di aerazione in rosso, per terminare con tutta la restante parte in bianco lucido. Questa gli conferisce una certa eleganza, ma allo stesso tempo va ad attirare maggiormente le impronte e la polvere, spingendo il modem a sporcarsi facilmente. I materiali di costruzione sono generalmente discreti, non gli conferiscono una grande sicurezza o resistenza sul medio/lungo periodo, dato che si sente qualche scricchiolio qua e là, nonostante comunque sia un prodotto tutt’altro che economico.

Le dimensioni non vanno ad inficiare il posizionamento del dispositivo, in quanto raggiungono per la precisione 254 x 63 x 191 millimetri, con un’ampissima base di appoggio che lo rende molto più stabile, anche se proprio quest’ultima potrebbe richiedere più spazio di altri prodotti. Va notato, infatti, che l’AVM FRITZ!Box 5590 Fiber non può essere posizionato in verticale, ma solo ed esclusivamente in orizzontale, con l’area più grande poggiata sul piano.

Hardware e Specifiche

Il prodotto recensito nasce come router/modem, in altre parole può adempiere a due funzioni differenti: collegamento diretto alla presa di casa, così da fungere come modem, oppure venire collegato in cascata ad un altro modem (ad esempio quello fornito dal provider telefonico, se foste costretti ad utilizzare l’originale), così da andare a creare una rete WiFi con tutti i prodotti AVM FRITZ!. Questo è consigliato e semplificato dalla compatibilità con la rete Mesh, infatti viene creata una rete unificata (e non tante differenti, come potrebbe accadere utilizzando device di operatori diversi), alla quale accedono i singoli dispositivi AVM che avete collegato alla vostra rete elettrica.

AVM FRITZ!Box 5590 Fiber supporta l’ultimo standard di connessione, giustappunto il WiFi 6, con la doppia frequenza (nulla toglie essere pienamente compatibile con WiFi 5 e WiFi 4), il che gli permette di raggiungere una ampiezza di banda molto grande: 2400 Mbit/s a 5GHz e 1200 Mbit/s a 2,4GHz, per un totale appunto di 3600Mbit/s. I vantaggi di avere un dispositivo compatibile con il WiFi 6 sono molteplici: la connessione è molto più stabile anche con tanti device collegati in contemporanea, la velocità di trasmissione è del 40% superiore al WiFi 5, i tempi di latenza sono più bassi (fino a 10 millisecondi), una maggiore durata della batteria (poichè i device collegati vanno in standby quando non utilizzati), per finire con trasmissione dei dati ottimizzata e lo standard di crittografia WPA3 (contro il più diffuso WPA2 di vecchia generazione). A renderlo ancora più speciale si pensa il 4×4 con MIMO, il che porta ad una migliore gestione generale delle richieste di connessione, con banda e traffico indirizzati al meglio per cercare di soddisfare prima le richieste dei device che necessitano di una connessione più rapida.

Connessioni

Spostando l’attenzione nella parte posteriore dell’AVM FRITZ!Box 5590 Fiber possiamo osservare da vicino tutti i connettori fisici che permettono di raggiungere una versatilità quasi senza precedenti. La prima cosa che notiamo, partendo da sinistra, è la presa per la fibra ottica, in modo da poterla inserire direttamente all’interno del modem; al suo fiano trovano posto un paio di prese analogiche, ad esempio da utilizzare per il collegamento di telefoni cordless di vario genere, seguite da una WAN. Questa viene utilizzata nel momento in cui l’utente non avesse una fibra ottica con il connettore precedente (o anche semplicemente una LAN normale), supportando comunque fino ad un massimo di 2,5 gigabit (con standard IEEEE 802.3bz NBase-T).

Al netto di questi primi connettori tecnici, oltre ai suddetti per il cordless, troviamo 4 porte LAN gigabit, ovvero capaci di trasferire dati fino ad un massimo di 2,5 gigabit ed una porta USB 3.0 (replicata sul lato del device, per un totale quini di due USB-A 3.0). La presenza di quest’ultime permette di capire che il modem in questione non funge solo da centro di connessione per la rete telefonica, ma anche da centro multimediale (oppure per collegare una stampante da mettere in rete). Avete capito bene, idealmente voi potreste andare a collegare ad una delle suddette porte un hard disk esterno, un NAS o una chiavetta, sui quali sono presenti dei file che volete condividere con tutti i dispositivi collegati alla rete. L’accesso avverrà poi direttamente tramite il modem di casa, il quale diventerà un vero e proprio centro multimediale, andando a semplificare la vita degli utenti che vogliono accedere, anche contemporaneamente, allo stesso file da più dispositivi.

AVM FRITZ!Box 5590 Fiber non integra una batteria, per questo motivo non può essere utilizzato in mobilità, ma deve essere sempre collegato ad una presa di corrente. La sicurezza è ai massimi livelli, con firewall/NAT, supporto a IPv6, Firewall Stateful Packet Inspection con possibilità di abilitare le porte per una maggiore sicurezza nella navigazione.

Al suo interno, infine, si trova un centralino con base DECT, compatibile con un massimo di 6 telefoni cordless, che viene completata da 5 segreterie telefoniche integrate (con possibilità di inoltrare via mail), la funzione fax, la deviazione di chiamate, il blocco di numeri, ma anche baby monitor, chiamata di sveglia, il blocco della suoneria e la trasmissione vocale crittografata

FRITZ!OS

Come sempre vi abbiamo raccontato nel corso delle precedenti recensioni, FRITZ!OS rappresenta senza ombra di dubbio il valore aggiunto di tutti i dispositivi di casa AVM. Il modem recensito è di base plug&play, ovvero basta effettuare tutti i collegamenti fisici ed accenderlo, per avere la connessione correttamente stabilita, senza difetti o parametri da impostare.

Dall’altro lato, lo stesso sistema operativo offre una profonda possibilità di personalizzazione, con accesso ad una infinità di impostazioni che gli utenti possono settare da browser, tramite l’applicazione mobile dedicata o altro. L’interfaccia utente è stata ottimizzata nell’ultimo periodo, così da risultare ancora più intuitiva e di facile comprensione, permettendo anche ai meno esperti di apportare modifiche ai settaggi del proprio device.

Tra le tantissime cose che si possono fare con l’AVM FRITZ!Box 5590 Fiber ricordiamo la creazione di reti ospiti (con tanto di banda e password dedicata), il monitoraggio dei consumi, la verifica di tutti i device connessi (con possibilità di espellerli), la scelta del canale della frequenza da utilizzare, assegnazione della stessa a specifici dispositivi, impostazione di DNS, assegnamento degli indirizzi IP e tanto altro ancora. Come avete potuto voi stessi constatare, la profondità di personalizzazione di FRITZ!OS è davvero spaziale, indubbiamente una delle migliori in circolazione (se non addirittura la migliore).

AVM FRITZ!Box 5590 Fiber – conclusioni

In conclusione AVM FRITZ!Box 5590 Fiber è a tutti gli effetti uno dei migliori router/modem disponibili sulla piazza, a partire proprio dalla sua compatibilità con la fibra ottica. Considerando la crescente diffusione di connessioni di questo tipo (intendiamo proprio FTTH), è chiaro che al giorno d’oggi la richiesta del pubblico sia di avere a sua volta a disposizione un prodotto che possa sopportare fino a 2,5 gigabit in download. A questa possibilità si aggiunge tutta l’esperienza e la qualità che solo AVM riesce ad infondere all’interno dei propri device, il design estremamente riconoscibile, la tanta connettività inserita nella parte posteriore, per terminare poi FRITZ!OS, del quale pensiamo di averne già tessuto le lodi in modo sufficiente nei paragrafi precedenti.

L’unico lato negativo? forse i materiali di costruzione, appaiono essere fin troppo leggeri e poco resistenti, e da un device di tale caratura ci saremmo aspettati qualcosa di più. Cotanta qualità non può che avere un prezzo non propriamente economico, ormai lo avete capito anche voi, infatti l’AVM FRITZ!Box 5590 Fiber viene venduto su Amazon ad un prezzo di listino di 299 euro. Siamo consapevoli essere una cifra elevata, però va detto e considerato che al momento attuale è davvero difficile trovare modem compatibili con WiFi 6 che possano mettere in piazza tutte le funzionalità e le qualità che solo il prodotto di AVM pare essere in grado di offrire. Se siete interessati all’acquisto, consigliamo caldamente di aprire il banner sottostante che vi indirizzerà direttamente su Amazon, la spedizione è in tempi brevi ed avrete sempre la solita garanzia di 2 anni.