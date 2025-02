Amazfit Bip 6: un nuovo smartwatch per il fitness

Il nuovo Amazfit Bip 6, presentato di recente a Madrid da Zepp Health, arriverà sul mercato ad aprile. Il prezzo non è stato ancora rivelato, si prevede che sarà in linea con il modello precedente. Dunque attorno ai 90€. Lo smartwatch è stato progettato per il monitoraggio dell’attività fisica e della salute. Offrendo funzionalità avanzate ma senza supporto NFC per i pagamenti contactless.

Amazfit Bip 6: tecnologia e resistenza per ogni esigenza

Dotato del sistema operativo Zepp OS 4.5, il Bip 6 offre un display AMOLED da 1,97” con una risoluzione di 390x450px. Riesce così a garantire un’ottima visibilità in qualsiasi condizione di luce. Il dispositivo è capace di tracciare oltre 140 modalità sportive. 25 delle quali vengono riconosciute automaticamente grazie all’intelligenza artificiale. In più, la sua batteria da 340mAh assicura un’autonomia fino a 14 giorni con un utilizzo standard.

Uno degli aspetti più interessanti dell’Amazfit Bip 6 è il supporto per cinque diversi sistemi di posizionamento GPS. Insieme alla possibilità di scaricare mappe offline per una navigazione più dettagliata. L’orologio include anche un sensore biometrico avanzato BioTracker dual-light 5PD. Il quale permette di monitorare parametri vitali come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e il livello di stress.

Per quanto riguarda il design, la struttura in lega di alluminio conferisce allo smartwatch un aspetto elegante e resistente. Mentre la cassa in polimero rinforzato assicura leggerezza e durabilità. Il cinturino in silicone da 22mm offre comfort anche durante un uso prolungato. Esso sarà disponibile in quattro varianti di colore, Black, Charcoal, Stone e Red.

L’ assenza del chip NFC, potrebbe rappresentare una limitazione per chi desidera utilizzare lo smartwatch per i pagamenti. Ma l’Amazfit Bip 6 si distingue comunque per le sue funzionalità intelligenti e per la sua elevata autonomia. Insomma si tratta di una scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile, versatile e dal design davvero accattivante.