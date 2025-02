WhatsApp: un solo messaggio può farvi perdere tutti i risparmi

Da un po’ di tempo, se siete soliti utilizzare WhatsApp siete anche esposti ad un rischio decisamente pericoloso, stiamo parlando delle truffe online che recentemente hanno sbarcato anche sul noto social di messaggistica istantanea, tutto ciò è successo poiché i truffatori hanno iniziato ad utilizzare anche WhatsApp come mezzo di comunicazione dal momento che quest’ultimo offre decisamente molte più possibilità per colpire le vittime rispetto alle e-mail o agli SMS, non a caso tutti usano WhatsApp e dunque tutti sono potenzialmente una vittima.

I truffatori ovviamente hanno mantenuto l’obiettivo che consiste nell’ottenere dati sensibili delle vittime che contattano, questi dati infatti poi possono essere adoperati sia per un furto d’identità in piana regola Sia per penetrare direttamente nei conti correnti e rubare tutti i risparmi della vittima senza che quest’ultima se ne accorga, in modo tra l’altro completamente irreparabile.

A che in Italia questi messaggi truffa stanno circolando da un po’ di tempo e stanno colpendo tantissime persone che si ritrovano strani contatti dei quali non si aspettano un messaggio scopriamo insieme tutti gli elementi caratteristici per poter riconoscere immediatamente il pericolo.

Pericolo subdolo

Questo tipo di pericolo si mostra all’utente tramite un semplice messaggio all’interno del quale si chiede a chi lo riceve se ha tempo per poter scambiare una conversazione, in caso di risposta ovviamente la truffa prenderà a forma, per fortuna però sono presenti elementi che ci permettono di capire subito che siamo davanti a un pericolo, oltre al testo del messaggio infatti possiamo riconoscere delle caratteristiche tra le quali spicca la presenza di un numero non presente in rubrica, un prefisso telefonico decisamente poco comune e un paese di provenienza altrettanto inaspettato dal quale sicuramente non ci aspettiamo di ricevere un messaggio dall’oggi al domani.

Se doveste incappare in un messaggio con queste caratteristiche, la cosa migliore da fare, ovviamente è non rispondere cestinando immediatamente alla conversazione, ma non prima di aver bloccato l’utente che vi ha scritto, in tal modo non rischierete altri tentativi di truffa in futuro.