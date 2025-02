Poco F6 Pro non è MAI costato così POCO su Amazon come OGGI

Prezzo molto più basso del previsto sull’acquisto di Poco F6 Pro, uno smartphone che vuole fornire all’utente l’accesso alle migliori specifiche tecniche del momento, con un prezzo tutt’altro che elevato, anche in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere. Il display è relativamente di grandi dimensioni, raggiungendo per la precisione 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1440 x 3200 pixel, un AMOLED di ottima qualità con densità di 526 ppi, refresh rate a 120Hz, per finire con una resa comunque di livello superiore.

Sotto il cofano è possibile trovare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, un SoC octa-core con frequenza di clock a 3,2GHz, che viene supportato dalla presenza di una GPU Adreno 740, con alle sue spalle 12GB di RAM e fino a 512GB (anche in questo caso dovete considerare bene il taglio che acquistate, in quanto non espandibile). Dimensionalmente il prodotto è leggermente superiore al normale, raggiungendo 160,86 x 74,95 x 8,21 millimetri ed un peso di 209 grammi.

Poco F6 Pro: lo sconto che nessuno si aspettava su Amazon

Poco F6 Pro può essere vostro con un risparmio che nessuno si aspettava assolutamente di vedere, considerando che già negli ultimi 30 giorni la spesa più bassa era stata di 538,08 euro, mentre oggi è possibile approfittare di uno sconto ulteriore (quindi non dal listino ma dal suddetto) del 26%, fino a scendere a soli 399,90 euro. Lo potete ordinare premendo questo link.

Essendo uno smartphone Poco, al suo interno troviamo sistema operativo Android 14 ma con personalizzazione grafica HyperOS di Xiaomi, il tutto porta ad una personalizzazione estrema, è una interfaccia costruita ad hoc per gli utenti, moderna e comunque qualitativamente elevata. La batteria è da 5000mAh, più che adeguata per la fascia di prezzo ed il prodotto in questione.