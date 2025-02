Maserati amplia la gamma GranCabrio con un nuovo modello da 490 CV

Al concorso d’eleganza The I.C.E. 2025 di St. Moritz, Maserati ha presentato un’importante novità per la sua serie GranCabrio. Il nuovo modello sarà equipaggiato con il motore V6 biturbo Nettuno da 490 CV. Introduce infatti un’alternativa che unisce potenza e raffinatezza, posizionandosi nella parte bassa della gamma senza rinunciare alle prestazioni. Con una velocità massima di 300km/h e un’accelerazione da 0 a 100km/h in appena 4 secondi, la vettura mantiene un DNA sportivo. Ancora più esaltato da tecnologie avanzate e un design sofisticato.

Maserati: un’edizione speciale arricchisce la gamma GranCabrio

Il debutto del nuovo gioiello Maserati è avvenuto in una speciale configurazione che abbina la verniciatura Verde Giada con interni in pelle traforata color ghiaccio. Enfatizzando il connubio tra lusso ed eleganza sportiva. La trazione integrale e le sospensioni pneumatiche, disponibili di serie, assicurano stabilità e comfort di guida. Mentre l’esperienza di personalizzazione viene ampliata con l’introduzione di una nuova palette colori. Oltre che un impianto di scarico sportivo disponibile da marzo.

Oltre alla versione da 490 CV, Maserati ha sorpreso il pubblico con la presentazione della GranCabrio Trofeo “ONE of ONE”. Un’esclusiva realizzazione su misura attraverso il programma Fuoriserie. Questo esemplare unico si distingue per una verniciatura Ice Liquid tri-coat. La quale conferisce alla carrozzeria un aspetto distintivo e raffinato. Le prese d’aria laterali in Gloss White, i cerchi forgiati Astreo e la capote in Blue Marine aggiungono un tocco di esclusività. Mentre le pinze freno blu lucido sottolineano l’anima sportiva della vettura.

Insomma, con queste nuove proposte, Maserati amplia le possibilità di scelta per gli appassionati. Offrendo modelli sempre più personalizzabili e tecnologicamente avanzati. Il marchio italiano si conferma quindi un punto di riferimento nel settore delle cabrio di lusso. Coniugando prestazioni elevate e dettagli esclusivi per soddisfare una clientela sempre più esigente. Ma soprattutto per continuare a mantenere il suo ruolo di leadership all’ interno di un settore, ad oggi, sempre più competitivo.