Autonomia e batteria: l’Antitrust indaga su 4 giganti delle auto elettriche

Il Garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria su BYD, Stellantis, Tesla e Volkswagen. L’Antitrust ritiene che le aziende non stiano fornendo informazioni sufficientemente chiare e complete ai consumatori riguardo informazioni importanti. Pare non comunichino con esattezza indicazioni sull’autonomia dei veicoli, sulla perdita di capacità della batteria e sulle garanzie delle batterie stesse. L’accusa è quella di pratiche commerciali scorrette. In particolare, l’AGCM sottolinea che sui siti web delle case automobilistiche ci sono dati generici e talvolta contraddittori sull’autonomia delle auto. I consumatori non capirebbero quali fattori influenzano il chilometraggio reale rispetto a quello pubblicizzato. Un’informazione fondamentale che viene omessa potrebbe condurre a false aspettative. Le aziende coinvolte non avrebbero nemmeno spiegato chiaramente come e quanto la batteria perde capacità con l’uso regolare, né le condizioni e limitazioni delle garanzie. Di fatto, sarebbe difficile per un acquirente farsi un’idea precisa di quanto durerà la batteria dell’auto elettrica nel tempo. Perché non informare correttamente chi sta per fare un investimento così importante? Le indagini dell’Antitrust sono già partite, con ispezioni presso le sedi delle case automobilistiche coinvolte, condotte insieme alla Guardia di Finanza.

Le reazioni delle associazioni dei consumatori sulle mancate info delle auto

Le associazioni dei consumatori hanno subito plaudito all’iniziativa dell’AGCM, chiedendo maggiore trasparenza. L’Udicon ha sottolineato che per fare una scelta consapevole, i consumatori devono poter conoscere con certezza i dati sull’autonomia e la durata della batteria della propria auto. Non si può accettare che, dopo l’acquisto, si scoprano sorprese. E se le informazioni risultano fuorvianti, rischiano di compromettere la fiducia nel settore dell’auto elettrica. La Unione Nazionale Consumatori ha evidenziato come il dato sull’autonomia deve essere reale, senza trucchetti. La perdita di capacità della batteria con l’uso va spiegata chiaramente, insieme ai dettagli sulla ricarica. Il consumatore deve essere pienamente informato, prima di compiere un acquisto tanto significativo. Di certo per un’auto non si spendono due spiccioli e l’assenza di tali info è inaccettabile.