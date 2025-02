Chromecast: rimossa definitivamente la versione con Google TV

Google ha preso una decisione riguardo i suoi dispositivi Chromecast con Google TV. Quest’ultimi non verranno più prodotti. La notizia non rappresenta una vera sorpresa. L’azienda di Mountain View, infatti, aveva già annunciato l’intenzione di interrompere la vendita. Ciò una volta esaurite le scorte. Ora, con il dispositivo ufficialmente fuori dal catalogo, gli utenti si trovano a dover considerare delle alternative. Ciò per continuare a godere dell’esperienza di Google TV. Il Chromecast con Google TV è arrivato nel 2020. Ha rappresentato una svolta per la linea. Grazie all’introduzione di un’interfaccia utente completa e di un telecomando dedicato. Tale evoluzione ha permesso a Google di competere direttamente con altri dispositivi di streaming come Amazon Fire Stick e Roku.

Annunciata la fine dei dispositivi Chromecast con Google TV

Ora, con la fine ufficiale della produzione, l’azienda di Mountain View spinge gli utenti verso il nuovo Google TV Streamer. Si tratta di un dispositivo più avanzato e costoso. Quest’ultimo viene proposto a 119€. Ciò segna un cambio di strategia per Google, che sembra voler spostare il proprio focus su prodotti più premium, abbandonando la fascia economica. Nonostante ciò, gli utenti che già possiedono il dispositivo non devono temere. Google ha garantito il supporto software per un periodo ancora indefinito. Promettendo aggiornamenti di sicurezza e, potenzialmente, l’arrivo di Android 14.

Per chi ancora desidera acquistare un Chromecast con Google TV, la speranza non è del tutto persa. Alcuni rivenditori di terze parti, come eBay e negozi di elettronica, potrebbero ancora avere unità disponibili.

Il Chromecast con Google TV lascia quindi un’eredità importante nel panorama dello streaming. Il dispositivo aveva reso l’esperienza Android TV più accessibile e intuitiva. Ora, resta da vedere quale sarà la prossima mossa di Google nel settore. Inoltre, bisogna attenere per scoprire se arriverà un successore in grado di conquistare nuovamente il pubblico con un mix di innovazione e convenienza.