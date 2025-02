Batterie auto elettriche: nuova opzione per il riciclo

Con il crescere del settore delle auto elettriche aumenta l’interesse nella produzione di batterie. A tal proposito, è emersa una nuova sfida. Si tratta del particolare aumento della domanda di materie prime essenziali per la produzione di quest’ultime. Tra cui la grafite. È un componente fondamentale delle batterie agli ioni di litio, utilizzata per la fabbricazione degli anodi. Secondo le previsioni, la domanda di tale risorsa può aumentare. Ciò anche fino a 25 volte entro il 2040. Percentuale che riguarderebbe solo l’UE. Al momento, il 98% della grafite utilizzata in Europa è importata principalmente dalla Cina. Ciò espone il settore a potenziali rischi legati a restrizioni commerciali e interruzioni della catena di approvvigionamento.

Aumenta la domanda di batterie per le auto elettriche

Per affrontare tale vulnerabilità, è essenziale sviluppare strategie alternative. Tra cui il riciclo della grafite proveniente dalle batterie esauste. Aziende come Tozero stanno lavorando per ottimizzare il recupero di tale materiale. Rendendo il processo più sostenibile e meno impattante dal punto di vista ambientale. Tradizionalmente, la grafite viene spesso scartata o distrutta nei processi di riciclo classici. Perdendo così un’importante risorsa. Le nuove tecnologie, invece, permettono di recuperare fino all’80% della grafite senza comprometterne la struttura. Rendendola nuovamente utilizzabile nella produzione di nuove batterie.

Il riciclo della grafite, al pari di quello del litio, è un tassello importante per garantire un futuro più indipendente dalle importazioni. E per limitare l’impatto ambientale della domanda delle auto elettriche. Le innovazioni nel settore del riciclo potrebbero non solo garantire una fornitura stabile di materiali critici. Ma anche contribuire alla riduzione delle emissioni globali. Il passaggio dalle fonti fossili alle energie rinnovabili deve essere accompagnato da soluzioni intelligenti. Ciò per gestire correttamente tutte le risorse. In tale scenario, il recupero della grafite rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro della mobilità elettrica e dell’impatto sull’ambiente a livello mondiale.