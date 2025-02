Esselunga: smartphone XIAOMI ora in MAXI promo ad un prezzo FOLLE

Esselunga non è solo un supermercato, è un mondo fatto di qualità e offerte incredibili. Ogni giorno puoi trovare tutto ciò che serve, dalla spesa quotidiana alle ultime novità in campo tecnologico. Questa volta la protagonista è la tecnologia, con offerte eccezionali, davvero pazzesche ed ineguagliabili, introvabili altrove. Se sei pronto a lasciare il passato alle spalle, Esselunga ha quello che fa per te. Grazie a promozioni speciali, puoi accedere a prodotti innovativi che ti faranno vedere cosa sia veramente la tecnologia. Lo store non si ferma mai: ci sono sempre nuove sorprese ad attenderti. E se parliamo di smartphone all’avanguardia, Esselunga ti offre ciò che desideri a prezzi che non ti aspetti.

OFFERTA PAZZA da Esselunga con il super modello Xiaomi

Con l’Xiaomi Redmi Note 13, Esselunga ti porta direttamente nel futuro. A soli 159 euro, ti porti a casa uno smartphone con un display AMOLED da 6,67 pollici che rende ogni immagine vibrante. Ogni dettaglio diventa più nitido. Il processore Snapdragon 685 ti garantisce una potenza straordinaria, supportata da 8 GB di RAM. Le app scorrono senza esitazione e i giochi sono più fluidi che mai. Ma c’è di più ancora nelle sue specifiche. Lo smartphone ha infatti un’autonomia da paura! La batteria da 5000 mAh ti offre energia per tutta la giornata! E non parliamo poi della velocità con cui sale al 100%! La ricarica rapida da 33W ti rimette in carreggiata in pochissimo tempo. Per gli amanti della fotografia, la tripla fotocamera (108+8+2 MP) ti permette di scattare foto dettagliatissime, fantastiche e con colori praticamente magici. Anche la fotocamera frontale da 16 MP ti piacerà da morire e trasformerà ogni tuo selfie! Con Esselunga, tecnologia di alto livello a un prezzo imbattibile è realtà. Non perdere questa occasione! Lo smartphone dei tuoi sogni ti aspetta da Esselunga, a un prezzo assurdamente pazzo. Clicca qui e avrai tutte le informazioni che ti servono.