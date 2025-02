Samsung, face ID migliorato sui Galaxy S25

Samsung ha presentato i suoi Galaxy S25 qualche tempo fa e ci sono delle novità che potrebbero essere molto importanti per un fattore di sicurezza. Infatti ci sono molte informazioni che fanno capire che c’è stato un miglioramento anche di una funzione ritenuta molto importate. Si tratta di un face ID che secondo alcuni è più sicuro rispetto al Samsung S24 poiché richiede delle informazioni aggiuntive durante la configurazione.

Il problema principale è quello di inserire una tecnologia che utilizzi solamente una telecamera per questa funzione. Infatti non è presente nessun sensore speciale poiché il riconoscimento avviene in 2D e non in 3D come si vede nei nuovi Google Pixel. Per il momento sembra che la funzione migliorata di Samsung sia più sicura rispetto alle precedenti versioni. Poiché ha dovuto combinare un software accurato con una semplice telecamera ci sono stati dei miglioramenti.

Samsung, novità per quanto riguarda la funzione face ID

In aggiunta al sistema adottato dei Galaxy S24, è stato inserito un altro passaggio negli S25 che richiede l’ inquadramento del volto con la testa rivolta verso l’ alto. Probabilmente questo spiega la qualità superiore del dispositivo. Infatti sarebbe stato inserito un firmware chiamato One UI 7.0 che avrebbe inserito questa particolare funzione e tutta la sua gestione. Tranne l’ inserimento del nuovo firmware non sono state notate ulteriori differenze con gli altri modelli in merito alla funzione. Infatti sembra che la tecnologia funzioni meglio sono in particolari condizioni in cui non c’è molta luce. Questo potrebbe essere il motivo per il quale non sono state menzionate da Samsung migliorie sul sistema di face ID.

Per il momento sembra che la tecnologia impiegata nei nuovi S25 sia solo in parte comparabile con quella utilizzata nei modelli precedenti dato che un piccolo miglioramento c’è stato anche dal punto di vista dei software.