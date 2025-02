WhatsApp Beta finalmente per IOS, ecco tutte le novità

La famosa piattaforma di messaggistica, WhatsApp, sta potenziando funzionalità legate alla gestione di eventi in chat. Questo permetterà gli organizzatori di decide se bloccare la partecipazione degli accompagnatori. Successivamente all’avvio del test nella versione beta 2.25.3.17 per Android adesso ci sono versioni beta disponibili anche per iOS come la 25.3.10.74. Non tutti gli utenti della beta avranno subito l’accesso alla nuova opzione perchè il rilascio sarà progressivo.

WhatsApp, finalmente la beta per i dispositivi iOS, vediamo un pò che interventi farà.

Ormai WhatsApp si sta sempre più evolvendo come applicazione non esclusivamente per la messaggistica ma anche per altri orizzonti professionali e personali. L’aggiunta dell’opzione per specificare la presenza di ospiti ci offre una maggiore gestione sull’organizzazione, e ci permette di evitare imprevisti così facilitando il lavoro degli organizzatori. Con questa novità, l’utente che organizza può decidere se gli invitati potranno portare degli accompagnatori oppure no. Se la funzione è attiva, l’ospite può specificare al momento della conferma di partecipazione se ci sarà un ospite aggiuntivo. Nel caso contrario l’evento resta sempre per le persone scelte direttamente dall’organizzatore. Noi ricordiamo che WhatsApp aveva già esteso la possibilità di creazione di eventi nelle chat individuali, oltre ai gruppo, con l’aggiornamento 2.23.3.6 per Android.

La possibilità comunque di specificare un numero specifico dei partecipanti può aiutare notevolmente, anche in diversi contesti. Nel caso di eventi lavorativi, come riunioni aziendali o conferenze, permette all’organizzatore di monitorare e vedere il numero preciso di partecipanti, facilitando la gestione degli spazi, ecc… Anche per eventi privati può risultare comodo. Per esempio nell’ambito di matrimoni e ricevimenti, questa funzione può semplificare la stesura della lista degli invitati, evitando così incertezze organizzative dell’ultimo momento. Insomma noi sappiamo che WhatsApp non ha ancora introdotto questa funzione, siccome ancora è beta, e non sappiamo quando sarà disponibile, ma comunque l’estensione su iOS, dopo il test di Android, ci indica che la piattaforma la vuole integrare definitivamente.