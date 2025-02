Volvo XC60: un restyling che esalta design e tecnologia

Volvo aggiorna finalmente la sua XC60 con il nuovo Model Year. Una notizia che arriva dopo anni di successi mondiali con oltre un milione e mezzo di unità vendute dal 2017. Il SUV, tra i più apprezzati della casa svedese, guadagna una serie di miglioramenti che riguardano sia il design esterno che le tecnologie di bordo. L’obiettivo dell’ azienda è quello di cercare di mantenere alta l’attrattiva del modello in un settore sempre più competitivo.

Volvo XC60: un’estetica più sofisticata e interni premium

La Volvo XC60 si rinnova con un frontale rivisitato. Quest’ultimo risulta essere caratterizzato da una nuova griglia centrale che richiama lo stesso stile della XC90. L’aggiornamento comprende anche nuovi cerchi in lega e gruppi ottici posteriori più scuri. I quali contribuiscono a conferire un aspetto più moderno e raffinato. Tra le novità cromatiche troviamo alcune tinte nuove, come il Forest Lake e Aurora Silver. Mentre la serie di colori si arricchisce con l’inedito Mulberry Red.

Anche gli interni sono stati migliorati per offrire un’esperienza ancora più esclusiva. I nuovi rivestimenti, tra cui il Quilted Nordico e il Navy Herringbone Weave, enfatizzano il comfort e l’eleganza dell’abitacolo. La dotazione include un sistema di ricarica wireless potenziato e dettagli curati, come portabicchieri ridisegnati. Volvo ha lavorato anche per un incremento dell’insonorizzazione. Così da garantire un viaggio più silenzioso e rilassante.

Tra gli optional più rilevanti emergono le sospensioni pneumatiche, capaci di migliorare la qualità di guida. Ma anche il sistema di purificazione dell’aria, che assicura un ambiente più salubre per i conducenti. Per gli appassionati del suono, invece, è disponibile anche l’impianto audio Bowers & Wilkins High Fidelity con griglie dal design aggiornato.

Tecnologia avanzata e prestazioni inalterate

Il cuore tecnologico della nuova XC60 è sicuramente il sistema di intrattenimento rinnovato. Quest’ ultimo si basa sulla piattaforma Android Automotive ma con un’interfaccia nettamente migliorata. Il display verticale da 11,2” risulta infatti essere più intuitivo e consente un accesso rapido ai servizi digitali. Grazie agli aggiornamenti OTA, il software resta sempre ottimizzato. Mentre la piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm garantisce prestazioni fluide e reattive.

Sotto il cofano, il motore non subisce variazioni. Restano disponibili le due versioni ibride plug-in da 350 e 455CV, con un’autonomia elettrica che supera gli 80km secondo il ciclo WLTP. Per quanto riguarda i prezzi, questi non sono ancora stati annunciati. Ma il modello attuale dovrebbe partire da 65.000€.