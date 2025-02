Lycamobile: la SUPER promo che offre due mesi GRATIS

Lycamobile si conferma una scelta ottima per chi desidera un operatore che coniughi qualità e risparmio. Grazie alla sua esperienza, il gestore virtuale continua a proporre soluzioni vantaggiose. Tra le offerte più interessanti del momento spicca la “5G Portin 599“. Tale promo è stata pensata per coloro che vogliono sfruttare al massimo la rete 5G. Disponibile ad un costo estremamente conveniente. È importante sottolineare che la promo è disponibile solo per gli utenti che decidono di richiedere la portabilità del proprio numero.

Lycamobile: dettagli della nuova offerta

Con un canone mensile di soli 5,99€, gli utenti possono usufruire di ben 150 GB di internet in 5G. E non finisce qui. L’offerta include anche chiamate ed SMS illimitati. Garantendo una comunicazione fluida e senza restrizioni. Un ulteriore punto di forza della promo è la possibilità di utilizzare 8 GB in roaming nei paesi dell’Unione Europea. Ciò significa che anche durante i viaggi all’estero sarà possibile navigare e comunicare senza subire aumenti di prezzo o limitazioni inattese. Un grande vantaggio per chi si sposta frequentemente.

Inoltre, dopo aver pagato il primo mese, Lycamobile regala ben due mesi gratuiti di servizio. Tale opportunità consente agli utenti di testare la qualità della rete e dei servizi senza alcun rischio economico. Inoltre, la mancanza di vincoli contrattuali mette a disposizione la massima libertà. Gli utenti possono decidere in qualsiasi momento di disdire il piano, passare a un’altra offerta o anche cambiare operatore. Ciò senza costi aggiuntivi. Attivare la promozione “5G Portin 599” è semplice e veloce. Basta recarsi sul sito ufficiale di Lycamobile. Qui è necessario selezionare l’offerta desiderata e seguire le istruzioni indicate.

Con tale promo, Lycamobile continua a dimostrarsi un’opzione intelligente per chi cerca un operatore che offra piani tariffari equilibrati tra qualità e prezzo. Inoltre, con la sua rete 5G permette agli utenti di ottenere, senza alcun compromesso, una connessione efficiente e all’avanguardia.