Gboard e Pixel: novità in arrivo per la correzione

Google continua ad innovare nel settore dell’intelligenza artificiale applicata ai suoi dispositivi Pixel. Ciò offrendo funzionalità esclusive che migliorano l’esperienza d’uso quotidiana. Una delle più attese dagli utenti è la correzione di bozze avanzata tramite Gboard, la tastiera ufficiale di Google. Tale funzione, alimentata dall’AI generativa, permette di correggere automaticamente errori ortografici, grammaticali e di punteggiatura nei testi scritti. Migliorando notevolmente la qualità della scrittura.

Novità interessanti per la Gboard di Google

Di recente, un’analisi approfondita del codice dell’app di sistema Private Compute Services ha rivelato che l’azienda di Mountain View sta lavorando per espandere tale funzionalità a nuove lingue. Tra cui l’italiano. Oltre alla nostra lingua, la correzione di bozze di Gboard supporterà anche spagnolo, francese, tedesco, coreano e giapponese. Ciò rappresenta un passo importante nell’integrazione dell’AI nei servizi di scrittura digitale. Rendendo la tecnologia sempre più accessibile ad un pubblico globale.

Non ci sono dettagli precisi sulle tempistiche del rilascio. Ma l’analisi del codice suggerisce che il supporto alle nuove lingue è già in fase avanzata di sviluppo. Ciò significa che gli utenti Pixel potrebbero presto beneficiare di una scrittura più fluida e priva di errori. Il tutto senza dover dipendere da strumenti esterni o correttori automatici di terze parti. La correzione di bozze tramite AI rappresenta un’evoluzione importante per Gboard. Al momento, tale funzione rimane un’esclusiva degli smartphone Pixel. Dettaglio che rafforza il vantaggio competitivo dei dispositivi di Google rispetto alla concorrenza. Resta da vedere se in futuro l’azienda deciderà di estendere tale tecnologia anche ad altri dispositivi Android.

In ogni caso, l’arrivo della correzione di bozze in italiano su Gboard segna un ulteriore passo per l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Con il supporto di Google, scrivere testi corretti e ben formattati diventerà ancora più semplice. Ciò migliorando l’esperienza di scrittura digitale per milioni di utenti in tutto il mondo.