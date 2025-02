CoopVoce: 300 GB e minuti illimitati a soli 9,90 € al mese!

Se stai cercando un’offerta conveniente e senza sorprese, CoopVoce ha una promo che potrebbe fare al caso tuo. Fino al 5 marzo, puoi attivare l’offerta EXTRA 300 a soli 9,90 € al mese, senza costi nascosti e con attivazione gratuita. Questa tariffa ti offre 300 GB sulla rete mobile 4G, minuti illimitati e 1000 SMS. E la cosa interessante è che il rinnovo avviene lo stesso giorno di ogni mese, senza mai aumentare il prezzo. CoopVoce, infatti, ha sempre mantenuto stabili le sue tariffe, quindi puoi stare tranquillo.

Tariffe stabili e attivazione facile con EXTRA 300

Attivare l’offerta è davvero semplice. Puoi farlo direttamente online, scegliendo se ricevere la tua SIM comodamente a casa o ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi per il territorio. Se decidi per la spedizione a casa, l’attivazione online è gratuita. In alternativa, se preferisci ritirare la SIM in negozio, anche in questo caso l’attivazione è senza costi aggiuntivi.

Inoltre, con questa offerta avrai a disposizione diverse funzioni utili, come l’hotspot per condividere i tuoi dati con altri dispositivi, il servizio LoSai di Coop per sapere sempre chi ti sta chiamando, e numeri a sovraprezzo bloccati per evitare sorprese in bolletta.

Per attivare la tua SIM, puoi scegliere il metodo che preferisci: tramite video riconoscimento o usando il tuo SPID. Se scegli il video riconoscimento, basta seguire il tutorial online per mostrare il tuo documento d’identità. In alternativa, puoi utilizzare SPID per un processo ancora più veloce. Se invece decidi di ritirare la SIM in un punto vendita, basterà fare l’ordine online e poi passare in negozio per ritirarla in tutta comodità.

Insomma, con CoopVoce non solo avrai un’offerta vantaggiosa, ma anche un processo di attivazione semplice e rapido. Non perdere questa occasione, e se non sei convinto ricordati di guardare anche le altre opzioni messe a disposizione da CoopVoce per i suoi clienti!