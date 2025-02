BYD e accumulo energetico: accordo da record in Arabia Saudita

BYD, azienda ormai conosciutissima per le sue auto elettriche e leader mondiale nella produzione di batterie, continua ad avanzare nel settore energetico. Con nuovi progetti dimostra la sua presenza sempre più imponente. La divisione BYD Energy Storage ha appena siglato un accordo, infatti, con la Saudi Electricity Company. Il progetto che prevede un sistema di accumulo energetico da ben 12,5 GWh. Si tratta di uno dei più grandi progetti di Battery Energy Storage System (BESS) al mondo. Questo nuovo traguardo porta il totale a 15,1 GWh, considerando anche i 2,6 GWh già consegnati. Perché tale accordo è così importante? L’Arabia Saudita punta al 50% di energia pulita entro il 2030.

BYD, per questo obiettivo, si sta rivelando il partner perfetto. I nuovi impianti, distribuiti su cinque siti, sono destinati a migliorare l’infrastruttura energetica del paese Essi vanno così ad aumentare la flessibilità, l’efficienza e la sostenibilità della rete elettrica della zona. Il sistema MC Cube-T ESS, sviluppato internamente da BYD, è una vera e propria innovazione tecnologica con la sua tecnologia CTS (Cell-to-System), capace di ottimizzare dell’intero sistema.

Cos’ha in serbo per il futuro la BYD?

L’industria delle batterie è più che mai ora in piena espansione e BYD non ha intenzione di fermarsi. L’azienda, che ha iniziato con un sistema pilota di BESS 17 anni fa, ha già fornito oltre 75 GWh di soluzioni. La società è riuscita a distribuire i suoi impianti in più di 110 paesi. La domanda di soluzioni energetiche sostenibili è in forte crescita. Non è un caso che BYD stia investendo risorse per sviluppare batterie allo stato solido. Si tratta infatti di una tecnologia che potrebbe rivoluzionare il futuro delle auto elettriche, migliorando autonomia e tempi di ricarica. Ma quanto tempo dovremo aspettare per vedere i primi risultati concreti? Se l’innovazione nel settore delle batterie è accelerata, i veri cambiamenti arriveranno forse solo dopo il 2030. Intanto, il mercato delle batterie cresce esponenzialmente, con una capacità installata che ha raggiunto i 894,4 GWh nel 2023. Catl e BYD dominano ottenendo insieme oltre il 50% della quota globale.