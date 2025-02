TIM annuncia aumenti sulle tariffe mobili da aprile

Dal 1° aprile 2025, TIM apporterà modifiche ai costi mensili delle offerte mobili ricaricabili. Estenderà così agli utenti mobili la rimodulazione già applicata alla linea fissa. L’aumento previsto è di 1,99€ al mese. Una variazione che l’azienda giustifica come necessaria a causa delle mutate condizioni economiche di mercato. Questa decisione è stata ufficialmente comunicata nella sezione “TIM Informa” del sito web dell’operatore.

Rimodulazione: le alternative a disposizione dei clienti TIM

L’elenco preciso delle offerte coinvolte non è stato reso noto. Ma ogni cliente TIM interessato riceverà un SMS personalizzato con i dettagli specifici. In alcuni casi, per compensare l’aumento, l’ operatore metterà a disposizione alcuni vantaggi senza costi aggiuntivi. Come, ad esempio, 50GB di traffico dati extra o l’accesso gratuito al servizio 5G Ultra. L’attivazione di questi benefici avverrà tramite l’invio di un SMS con un codice specifico al numero 40916.

TIM offre però anche un’opzione per rifiutare l’aumento. I clienti infatti potranno decidere di mantenere l’attuale costo dell’offerta con un piccolo bonus aggiuntivo. Chi sceglierà questa opzione potrà beneficiare di 2GB in più di traffico dati mensile. Per confermare tale soluzione, è necessario inviare un SMS con il testo “CONFERMO ON” al numero 40916 entro il 16 marzo 2025.

Oltre a questa possibilità, si avrà anche la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi. Proprio come previsto dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche. La richiesta di cessazione del servizio o di portabilità del numero verso un altro operatore dovrà essere effettuata entro il 30 aprile 2025. Le modalità disponibili includono la compilazione di un modulo online, l’invio di una PEC all’indirizzo ufficiale TIM. Ma anche una visita in un negozio di vendita autorizzato o il contatto con il servizio clienti al numero 119.

I clienti con contratti a rate per l’acquisto di dispositivi dovranno indicare se desiderano continuare i pagamenti rateizzati o saldare l’importo residuo in un’unica soluzione. La scelta potrà essere comunicata anche in un secondo momento, per garantire una maggiore flessibilità e comodità.