Intel Panther Lake: l’azienda punta al mercato delle console laptop da gioco

A quanto pare il gigante della tecnologia vestito di blu ha intenzione di fare le cose in grande, stiamo parlando di Intel, la nota azienda si sta preparando a lanciare una sfida alla diretta concorrente AMD nel promettente mercato dei pc portatili dedicati al gaming, settore tuttora dominato dalla rivale vestita di rosso che però molto presto a quanto pare si ritroverà una nuova concorrente sul mercato, Robert Hallock, vicepresidente di Intel e direttore generale del settore intelligenza artificiale e marketing tecnico, ha recentemente condiviso i piani futuri dell’azienda durante un’intervista con laptop magazine, tale politica sottolinea una strategia decisamente ambiziosa che vuole puntare a qualcosa in più rispetto alla banale fornitura hardware.

Ci si spinge oltre

Secondo quanto dichiarato dal portavoce, infatti Intel sta potenziando il proprio organico in modo da poter supportare gli sviluppatori di software indipendenti interessati al settore appena citato, di conseguenza l’azienda sta implementando programmi interni che aiuteranno i produttori a ottimizzare le prestazioni dei dispositivi portatili, come se non bastasse, è stato istituito anche un team specializzato dedicato proprio al supporto di ingegneri e sviluppatori software.

L’elemento chiave al centro di questa politica consisterà nel fornire gli sviluppatori di giochi accesso anticipato all’hardware per il gaming mobile, tutto ciò nasce da un presupposto molto importante, secondo l’azienda infatti molti sviluppatori tendono a mirare solo a ciò che hanno già sulle loro scrivanie e nei loro laboratori, per superare questo limite inter prevede di fornire in anteprima i vari prototipi e kit di sviluppo in vista proprio del lancio dei processori Panther Lake dedicati a questo mondo.

I chip in questione, permetteranno una maggiore personalizzazione, una caratteristica che sicuramente verrà accolta positivamente dai produttori dispositivi portatili in quanto gli permetterà di personalizzare la memoria da integrare nella piattaforma, come se non bastasse l’azienda offrirà anche altre tecnologie che potranno compensare la rimozione della memoria del package contribuendo a risparmio dal punto di vista dei consumi.