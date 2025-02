Notebook LENOVO IdeaPad Slim 3 in OFFERTA di 150 euro su Amazon

Il notebook non può assolutamente mancare nelle case di milioni di italiani, e di persone in tutto il mondo, per questo motivo al giorno d’oggi è fondamentale approfittare delle ottime offerte che periodicamente Amazon decide di attivare sui prodotti di questo tipo, così da riuscire ad accedere ad un device indispensabile, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare. Oggi vi parliamo di una promozione applicata direttamente su Lenovo IdeaPad Slim 3, un laptop di fascia medio-alta, che viene scontato di 150 euro.

Il dispositivo presenta un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), un IPS LCD di discreta qualità generale, alle cui spalle è stato posizionato un processore Intel di fascia alta, parliamo a tutti gli effetti dell’Intel Core i7 di tredicesima generazione, con 16GB di RAM ed 1TB di memoria interna su SSD. Ciò che manca, anche in linea con la fascia di prezzo, è chiaramente una scheda grafica dedicata, infatti viene integrata sulla scheda madre, andando a limitare in parte le prestazioni complessive.

Lenovo IdeaPad Slim 3: offertissima disponibile su Amazon

Arriva la migliore promozione del momento sull’acquisto di Lenovo IdeaPad Slim 3, infatti il suo listino di 899 euro, comunque in linea in termini di rapporto qualità/prezzo, viene fortemente scontato da parte di Amazon stessa con un risparmio di 150 euro (circa il 17%), per arrivare così a poter spendere solamente 749 euro. Collegatevi subito a questo link per l’acquisto.

Il prodotto integra sistema operativo Windows 11, senza particolari personalizzazioni software, così da esser sicuri di poter godere di una esperienza classica, senza artifici grafici di alcun tipo. In termini di connettività il prodotto non raggiunge il WiFi 7, ma si ferma al WiFi 6 dual band, mantenendo comunque una buona velocità di connessione.